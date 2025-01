PSG x Manchester City: horários, escalações e onde assistir

O estádio Parque dos Príncipes será o palco de uma partida crucial entre Paris Saint-Germain (PSG) e Manchester City nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2024. Ambos os times enfrentam uma situação delicada na fase de grupos da Champions League, com campanhas abaixo do esperado para clubes de tamanha relevância e poder financeiro no futebol mundial.

Até o momento, o Manchester City ocupa a 22ª posição com oito pontos, enquanto o PSG está na 25ª posição. Este confronto é essencial para definir as chances de ambos na competição, uma vez que precisam garantir, no mínimo, uma vaga na zona de repescagem do mata-mata europeu.

Qual é a importância do Parque dos Príncipes para o PSG?

Localizado em Paris, o Parque dos Príncipes é a casa do Paris Saint-Germain, um estádio icônico com capacidade para mais de 48 mil torcedores. Este é um dos palcos mais emblemáticos da Europa, conhecido por sua atmosfera vibrante e pela conexão apaixonada com os torcedores do PSG.

Jogar no Parque dos Príncipes é uma vantagem significativa para o time da casa. Na sétima rodada da fase de grupos da UEFA Champions League 2024/25, espera-se um estádio lotado, com a torcida pronta para apoiar o PSG em um confronto de grande importância.

Onde assistir ao jogo entre PSG e Manchester City no Brasil?

Os fãs de futebol no Brasil poderão assistir ao duelo entre PSG e Manchester City pelo serviço de streaming Max. A transmissão começará às 17h (horário de Brasília), trazendo toda a emoção do jogo direto de Paris para as telas dos torcedores brasileiros.

Este será o oitavo confronto oficial entre os dois clubes. Historicamente, o Manchester City leva vantagem, com quatro vitórias sobre o PSG, enquanto o time francês venceu apenas uma vez. Os outros dois encontros terminaram empatados.

Quais são as expectativas para o confronto entre PSG e Manchester City?

O PSG contará com praticamente todo o elenco disponível, exceto Marquinhos, que se recupera de uma lesão na virilha e pode ser substituído por Beraldo. A ausência de Marquinhos pode ser uma desvantagem significativa, considerando seu papel crucial na defesa parisiense.

Donnarumma; Hakimi, Beraldo (Marquinhos), Lucas Hernández e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Lee; Dembélé, Gonçalo Ramos e Barcola.

Por outro lado, o Manchester City está recuperando jogadores importantes, mas ainda lida com as ausências de Oscar Bobb, Rodri e Nathan Aké. John Stones segue como dúvida para o confronto. Sob o comando de Pep Guardiola, o time vem demonstrando resiliência e chega confiante após vitórias recentes.

Éderson; Matheus Nunes, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne e Doku (Savinho); Haaland.

Este duelo promete ser um verdadeiro espetáculo para os amantes do futebol, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Serão 90 minutos de alta tensão, nos quais a estratégia tática e a preparação física serão determinantes para definir quem seguirá vivo na Champions League.