PSG se aproxima de astro do Napoli e deve anunciar em breve

A transferência de Khvicha Kvaratskhelia para o Paris Saint-Germain (PSG) está prestes a ser concretizada. Informações indicam que os clubes PSG e Napoli estão finalizando a negociação, que deve girar entre 60 e 65 milhões de euros, valor que equivale a aproximadamente 374 a 406 milhões de reais.

O atacante, peça-chave do Napoli, manifestou seu desejo de trocar de clube, o que foi confirmado pelo técnico Antonio Conte, que lamentou sua decisão. Embora Kvaratskhelia tenha contrato até junho de 2027 com o Napoli, optou por buscar novos desafios no PSG.

Trajetória de Kvaratskhelia no Napoli

Desde sua chegada ao Napoli na temporada 2022/23, vindo do Dinamo Batumi, o georgiano se destacou rapidamente. Foi fundamental na conquista do Campeonato Italiano daquele ano, com 14 gols e 14 assistências, consolidando-se como um dos favoritos da torcida.

Perspectivas no PSG

A expectativa é que Kvaratskhelia assine um contrato de cinco anos com o PSG. Aos 23 anos, ele é visto como uma das promessas do futebol europeu, atraindo também o interesse de clubes como o Liverpool. Na temporada 2024/25, antes da transferência, ele obteve cinco gols e três assistências em 19 jogos, ajudando o Napoli a liderar a Serie A. Sua chegada ao PSG pode injetar novo fôlego no ataque parisiense, que busca sempre se reforçar com jovens talentos promissores.

Motivações para a Transferência

A escolha de Kvaratskhelia pelo PSG pode ser atribuída a vários fatores. A oportunidade de atuar ao lado de grandes nomes do futebol mundial e a chance de conquistar títulos internacionais são atrativos poderosos. Adicionalmente, essa mudança permite ampliar sua visibilidade no futebol europeu, aumentando sua valorização no mercado.

Conclusão

Khvicha Kvaratskhelia está prestes a iniciar um novo capítulo emocionante em sua carreira. A expectativa é que ele chegue a Paris no final da semana para oficializar o contrato com o PSG. O mundo do futebol acompanhará de perto o impacto dessa transição na carreira do jogador e no desempenho do PSG em competições futuras.