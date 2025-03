Premier League: Southampton e Wolves em busca de pontos vitais; onde assistir

Southampton e Wolves se enfrentam neste sábado, 15 de março de 2025, às 12h (horário de Brasília), no St. Mary’s Stadium, em Southampton, Inglaterra. A partida é válida pela 29ª rodada da Premier League e será transmitida pelo serviço de streaming Disney. Este confronto promete ser crucial para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela do campeonato.

Publicidade

O Southampton, atualmente na última colocação, enfrenta um momento difícil na temporada. Nas últimas cinco partidas pela Premier League, a equipe conseguiu apenas uma vitória e sofreu quatro derrotas. Já os Wolves, que ocupam a 17ª posição, estão seis pontos à frente do primeiro time na zona de rebaixamento. A equipe vem de duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas.

Jogadores do Wolverhampton – Fonte: Instagram/@wolves

Qual o impacto de Matheus Cunha nos Wolves?

Um dos destaques dos Wolves nesta temporada é o brasileiro Matheus Cunha. Com 13 gols e quatro assistências, Cunha tem sido uma peça fundamental para a equipe. Sua regularidade e desempenho em campo têm chamado a atenção, inclusive do técnico da seleção brasileira, Dorival, que destacou o reconhecimento do jogador. A presença de Cunha em campo pode ser decisiva para os Wolves no confronto contra o Southampton.

Publicidade

Quais são os detalhes do jogo?

A partida entre Southampton e Wolves promete ser acirrada, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas posições na tabela. O jogo será realizado no St. Mary’s Stadium, um palco conhecido por sua atmosfera vibrante. A transmissão ao vivo estará disponível no Disney, permitindo que os fãs acompanhem cada lance deste confronto importante.

Detalhes do jogo:

Data e horário: Sábado, 15 de março de 2025 , às 12h (de Brasília)

Sábado, , às Local: St. Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra

St. Mary’s Stadium, Southampton, Inglaterra Transmissão: Disney (streaming)

Quais são as escalações prováveis?

As escalações prováveis para o confronto já foram divulgadas. O Southampton, sob o comando do técnico Ivan Juric, deve entrar em campo com Ramsdale; Walker-Peters, Harwood, Kotchap e Manning; Smallbone, Fernandes, Ugochukwu, Dibling e Gronbaek; Sulemana. Já os Wolves, liderados por Vitor Pereira, devem alinhar com Sá; Lemina, Toti, Dawson e Semedo; Andre, João Gomes e Ait-Nouri; Bellegarde, Matheus Cunha e Larsen.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.