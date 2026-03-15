O Porto entra em campo neste domingo, 15, às 17h30 (de Brasília) e 20h30 (horário local), para enfrentar o Moreirense no Estádio do Dragão. A partida é válida pela 26ª rodada do Campeonato Português da temporada 2025/26 e coloca frente a frente o líder isolado da competição contra um adversário que busca estabilidade no meio da tabela.

Porto em ritmo de título

Dono da casa, o Porto faz uma campanha irretocável até o momento. A equipe lidera a Liga Portugal com 66 pontos, somando impressionantes 21 vitórias, três empates e apenas uma derrota. A sequência recente mostra a resiliência do time, que acumulou três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos.

A equipe vem de um empate no clássico contra o Benfica, onde cedeu o 2 a 2 após estar vencendo por 2 a 0, e busca dar uma resposta imediata ao seu torcedor. Com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sporting, uma vitória no Dragão é crucial para manter a folga na liderança e a tranquilidade na reta final do campeonato.

Moreirense tenta surpreender o líder

Do outro lado, o Moreirense ocupa a 7ª colocação com 35 pontos. A campanha dos visitantes é marcada pelo equilíbrio, com 10 vitórias, cinco empates e 10 derrotas. No entanto, a forma recente da equipe acende um sinal de alerta: são dois empates, duas derrotas e apenas um triunfo nos últimos cinco jogos.

Confortavelmente distante da zona de rebaixamento e, ao mesmo tempo, longe das posições que garantem vaga nas competições europeias, o principal objetivo da equipe nesta reta final é garantir a melhor classificação possível. Desafiar o líder em seus domínios exigirá uma atuação defensiva perfeita e muita eficiência nos contra-ataques.

Onde assistir a Porto x Moreirense

O confronto promete ser decisivo para as pretensões do Porto na reta final do campeonato. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo no Disney+ e no canal X Sports.