Um confronto de tensão máxima marca a 24ª rodada do Campeonato Português neste domingo (1). O Tondela recebe o Santa Clara no Estádio João Cardoso, em partida agendada para as 12h30 (horário de Brasília). O jogo coloca frente a frente dois times com pontuações e estatísticas idênticas, transformando o duelo em uma verdadeira final na luta pela permanência na elite.

Briga direta contra o Z-3

A partida é tratada pela imprensa e torcedores como um clássico “jogo de seis pontos”. Ocupando a 16ª e a 17ª colocações, respectivamente, donos da casa e visitantes somam os mesmos 18 pontos. Curiosamente, as campanhas são espelhadas: ambos acumulam 4 vitórias, 6 empates e 13 derrotas na temporada.

Para o Tondela, a chance de usar o fator casa é crucial para abrir vantagem sobre um adversário direto e respirar na tabela. Já o Santa Clara chega pressionado a reverter a sequência negativa, sabendo que uma derrota pode afundar o time na zona de rebaixamento e minar a confiança para a reta final do campeonato.

Momentos opostos na temporada

Apesar da igualdade na pontuação geral, o momento recente sugere cenários distintos. O Tondela demonstra maior competitividade nas últimas semanas, vindo de uma sequência de uma vitória e três empates, sofrendo apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe busca transformar essa resiliência defensiva em três pontos fundamentais.

Do outro lado, a situação do Santa Clara é de alerta vermelho. A forma atual da equipe é preocupante: nos últimos cinco compromissos, o clube amargou quatro derrotas e conseguiu apenas um empate. O time precisa urgentemente estancar a perda de pontos para não permitir que um rival direto se distancie na classificação.

Onde assistir a Tondela x Santa Clara

O duelo decisivo terá transmissão confirmada através do canal Sport TV 1 (em Portugal). A bola rola às 15h30 no horário local (12h30 de Brasília).