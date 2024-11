Por que Raphinha é o melhor brasileiro na Europa na temporada

O Barcelona segue brilhando na temporada 2024/25. Líder do Campeonato Espanhol, o time catalão tem como uma de suas estrelas o brasileiro Raphinha, autor de um gol e uma assistência na goleada sobre o Estrela Vermelha, pela Champions League, na última quarta-feira, 6.

Ponta de origem, o camisa 11 passou a atuar centralizado como um meia-atacante nesta temporada e cresceu de rendimento. Antes muitas vezes preterido do time titular com Xavi, assumiu a titularidade absoluta desde a chegada do técnico Hansi Flick.

E ele justifica. Com a camisa do Barça, são 12 gols e oito assistências em 16 partidas disputadas na atual temporada. Os números são inflados ainda mais considerando as atuações pela seleção brasileira, tendo em vista seus dois gols contra o Peru, na Data Fifa de outubro.

As comparações

Logo, com 14 bolas na rede e mais oito passes para companheiros marcarem, o atancate é o melhor brasileiro da temporada 2024/25. Pelo menos até o momento, em influência, fase e números, supera até mesmo Vinicius Júnior, eleito o segundo melhor do mundo na Bola de Ouro da France Football.

Vini assumiu o posto de principal brasileiro no planeta recentemente. E, nesta temporada, seu rendimento até poderia garantir o status, tendo em vista os nove gols e cinco assistências em 18 partidas.

No entanto, a fase de oscilação do Real Madrid, somada ao incrível momento de Raphinha, tiram um pouco do brilho do destaque merengue. Isso acontece também na comparação com Savinho.

O atacante de apenas 20 anos, recém-contratado pelo Manchester City, soma boas atuações nesta início de temporada 2024/25, mas ainda esbarra na artilharia. O garoto não marcou nenhuma vez, mesmo que já tenha contribuído com cinco assistências.