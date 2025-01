Por que Luiz Henrique decidiu trocar Botafogo por time russo

Principal nome do Botafogo na última temporada, o atacante Luiz Henrique está bem próximo de se tornar oficialmente jogador do Zenit. Segundo informações do site ge, o atleta já se despediu de amigos e familiares e está a caminho de Doha, no Catar, para se juntar aos futuros companheiros para a pré-temporada que realizam no local.

Publicidade

Eleito recentemente o Rei da América pelo jornal uruguaio El País e constantemente chamado para a seleção brasileira, a negociação foi motivada por uma espécie de combo envolvendo altos valores, a chegada de reforços e o fato de ser a “tábua de salvação” para o Lyon, clube que também tem o empresário americano John Textor como um dos donos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

O negócio deve ser fechado em 33 milhões de euros (R$ 207,4 milhões pela cotação atual), mais dois milhões de euros (R$ 12,5 milhões) a serem pagos por metas atingidas pelo atleta. Além disso, o clube carioca deve permanecer com 30% dos direitos econômicos.

Publicidade

A negociação com os russos também encaminhou as contratações do volante Wendel, revelado pelo Fluminense, e do atacante Artur, ex-Palmeiras e Red Bull Bragantino. Os atletas estão bem próximos de reforçar o Glorioso em 2025.

Luiz Henrique tinha entre as possibilidades a chance de atuar na Fiorentina, da Itália, mas acabou direcionado a investida russa. Outros dois clubes da Premier League, além do Lyon, também foram estudadas como potenciais destinos.

Segundo informações do jornal L’Equipe, pesou a favor dos russos os altos valores. A maior parte do montante arrecadado com a transferência deve ser destinado aos cofres do Lyon, também gerido por Textor, para ajudar no equilíbrio das contas e evitar sanções impostas pelo órgão regulamentador da Ligue 1.

Publicidade

A federação sancionou o Lyon em novembro passado pelo fato do clube não estar cumprindo com suas obrigações financeiras. A medida proibiu o clube de contratar na última janela de transferências e ameaçaou de rebaixamento caso os débitos não fossem equacionados.

A passagem de Luiz Henrique pelo Botafogo durou um ano com 55 jogos, 12 gols e cinco assistências. Revelado no Fluminense, ele já tinha uma passagem pelo futebol europeu quando jogou no Betis, da Espanha, por duas temporadas.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.