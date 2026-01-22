Em um confronto direto por posições na parte de cima da tabela, a Roma fez valer o fator casa e venceu o Stuttgart por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico. A partida, válida pela 7ª rodada da UEFA Europa League, teve como grande protagonista o volante Pisilli, autor dos dois gols, e o goleiro Svilar, que garantiu o zero no placar com defesas importantes. Com o triunfo, os italianos dão um passo gigantesco rumo à classificação direta para as oitavas de final.

Eficiência italiana pune desperdício alemão

O jogo começou com o Stuttgart tentando surpreender fora de casa. Os alemães controlaram a posse nos minutos iniciais e criaram as primeiras oportunidades, explorando a velocidade de Leweling e a presença de área de Undav. A Roma, no entanto, contava com uma atuação inspirada de seu goleiro. Aos 34 minutos, Svilar operou um milagre em chute de canhota de Leweling, mantendo o empate.

A máxima do futebol de que "quem não faz, leva" se fez presente pouco depois. Enquanto o Stuttgart empilhava chances desperdiçadas — incluindo um chute de Undav que foi parar na lua —, a Roma foi letal. Aos 39 minutos, Soulé descolou um passe magistral para Pisilli. O meio-campista invadiu a área e finalizou com categoria no ângulo de Nubel, abrindo o placar e mudando a dinâmica da partida antes do intervalo.

Svilar segura e Pisilli fecha a conta

Na segunda etapa, o cenário de drama para os visitantes se intensificou. O Stuttgart seguiu criando, mas falhando na hora H. O momento mais emblemático ocorreu aos 58 minutos: após uma cobrança de falta na barreira, a bola sobrou limpa para Undav, livre na pequena área. De forma inacreditável, o atacante isolou a bola, desperdiçando a chance clara de empate.

Enquanto a defesa romana, liderada pelas intervenções seguras de Svilar — que parou Assignon e Undav novamente —, segurava a pressão, o ataque aguardava o momento do golpe final. Já nos acréscimos, aos 49 minutos, Dybala, que havia entrado no lugar de Pellegrini, serviu Pisilli. O herói da noite não perdoou: dominou e soltou uma bomba para estufar a rede, decretando o 2 a 0 final.

Com o resultado, a Roma ultrapassa o próprio Stuttgart e entra na zona dos oito primeiros colocados, posição que garante vaga direta nas oitavas de final sem a necessidade de playoffs. Já o time alemão, apesar do bom volume de jogo, paga caro pela falta de pontaria e estaciona na tabela.