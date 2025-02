Piqué faz proposta por fim do 0 a 0 no futebol: ‘Precisa mudar’

O ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué deu uma sugestão inusitada para acabar com as partidas sem gols durante participação no podcast Bajo Los Palos, do ex-goleiro Iker Casillas, seu antigo companheiro de seleção espanhola.

Publicidade

Fundador da Kings League, competição de futebol de 7 que tem feito sucesso com regras alternativas, ele acredita que as equipes não deveriam pontuar em caso de 0 a 0 ao final dos 90 minutos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias.

“Não é possível ir a um estádio de futebol, gastar 50, 70, 90, 100, 200 ou 300 euros, em jogos de Champions League, e o resultado ser 0 a 0. Algo precisa mudar”, iniciou dizendo.

Publicidade

“Uma proposta a ser considerada seria que se os jogos terminassem 0 a 0 as equipes não somariam pontos. Aos 70 minutos, os jogos iam se abrir”, completou o raciocínio.

Ele também acredita que a medida atrairia mais o olhar do público jovem, que por muitas vezes prefere alternaticas tecnológicas ao esporte.

“Você precisa incentivar de alguma maneira, sem mudar quase nada no futebol, certas regras para que o futebol seja atrativo. Teria que beneficiar quem busca o gol”, argumentou.

Publicidade

“O futebol é um produto, e esse produto tem que ser divertido. Que você coloque na partida e no minuto 15, 20, os garotos de hoje em dia não peguem o celular ou o iPad”, concluiu.

Na Kings League, entre as regras mais inusitadas está o fato do pontapé inicial ser dado por jogadores que correm do gol até o meio-camnpo. As substituições são ilimitadas e não há empates.

Em caso de igualdade, a decisão vai para os pênaltis em formato semelhante ao hóquei de gelo. Outro ponto curioso é que o uso do VAR é limitado, podendo ser acionado somente uma vez por jogo por cada equipe.

Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.