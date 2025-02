Tudo o que você precisa saber sobre a Kings League Brasil

A aguardada Kings League Brasil está prestes a começar. A versão nacional do torneio de futebol 7 mais famoso da atualidade ainda não tem data ou local definidos, mas deve começar entre 10 e 17 de março, em São Paulo. A final é aguardada para o Pacaembu, no mês seguinte. Neymar, Kelvin Oliveira e ex-jogadores famosos são alguns dos chamarizes da liga brasileira.

O camisa 10 do Santos e da seleção brasileira será presidente da Furia FC, ao lado do amigo Cris Guedes. A Kings League tem entre as suas características reunir grandes nomes do futebol e influenciadores. Os jogadores são atletas que ainda tentam ou não tiveram espaço no futebol tradicional.

Os presidentes da Kings League Brasil

Neymar e Cris são os maiores, mas não os únicos grandes nomes da competição criada por Gerard Piqué. Os dois comandam a Furia FC. Se Gerard Piqué é o criador e ‘rei da Kings’ no mundo, Kaká é o presidente da liga brasileira.

Jonvlogs (Capim), Paulinho e Luqueta (Dendele), Toguru e Yuri (Desimpedidos), Ludmila (Real Elite), Cerol e Nobru (Fluxo), Kond e Michel Elias (Funkbol), Gaules e Kelvin Oliveira (G3X), Coringa (Loud) e Nyvi (Nyvelados) são os demais presidentes das equipes participantes do torneio.

Convidado por Neymar para jogar no Santos, Kelvin Oliveira, o K9, preferiu continuar na Kings League. O atacante, de 29 anos, fez as categorias de base para virar jogador do futebol tradicional. Teve poucas oportunidades e voltou a chamar a atenção depois dos 19 gols marcados em cinco jogos na Kings League Nations.

“Já tive o meu tempo no futebol de campo e o que vale para mim agora é poder fazer o que gosto e me sinto valorizado. A Kings League mudou muito a minha vida e decidi acabar ficando na modalidade”, disse K9.

Diante de tanto assédio, o influenciador Alexandre Borba, o Gaules, sugeriu que Kelvin Oliveira fosse copresidente da G3X.

“Tinha gente que tinha dinheiro, tinha gente que tinha proposta, eu tinha propósito para o Kelvin. Quando senti que ele estava inclinado para tomar outra decisão, tive uma luz e pensei em ter o Kelvin como jogador e presidente”, disse Gaules.

Ex-jogadores na Kings League

Outro atrativo da Kings League ao redor do mundo é a presença de ex-jogadores não só na presiência de um clube. James Rodríguez está à frente da seleção colombiana e chegou a perder um pênalti. Em campo, Francesco Totti, Juanfran, Marlos e Júnior Moraes são jogadores que já passaram pelo torneio.

No Brasil, Zé Roberto e André Santos são os dois nomes confirmados. O ex-meio-campista estará com a Furia, e o ex-lateral com o Nyvelados.

As Regras da Kings League

Com partidas de 20 por 20 minutos em campo de futebol society, o jogo começa com um atleta de linha e um goleiro para cada lado, no modelo conhecido como X1. A cada minuto, um jogador entra em campo até que tenha sete jogadores completem o time no quinto minuto. Os treinadores têm arma secretas que gameficam a dinâmica.

O pênalti presidencial, o gol com pontuação dobrada, uma carta capaz de expulsar um jogador por determinado período e um dado que pode propor duelos individuais no meio da partida são algumas das atrações.

Nos últimos dois minutos, os gols valem dobrado se a partida não estiver empatada. Em caso de igualdade, a decisão vai para os pênaltis no formato de shootout, semelhante ao hóquei no gelo. A grande atração fica por conta do pênalti do presidente, em que uma estrela é encarregada da cobrança.

Mundial de Clubes e de Seleções da Kings

A primeira edição do Mundial de Clubes da Kings League aconteceu em junho, na Cidade do México. Na ocasião, Furia e G3X representaram o Brasil. No torneio de seleções, realizado em janeiro, em Turim, na Itália, a seleção brasileira se consagrou campeã.

Nas duas competições, Kelvin Oliveira, o K9, foi eleito o melhor jogador. Na Itália, o atacante de 29 anos marcou 19 gols em cinco partidas. O rendimento o fez ser indicado por Neymar para integrar o Santos.