Nesta quinta-feira, 19, o PAOK recebe o Celta de Vigo no estádio Toumba, em Tessalônica, para o jogo de ida dos playoffs da fase eliminatória da Europa League. A bola rola a partir das 14h45 (de Brasília).

Decisão por vaga nas oitavas

O confronto é decisivo para as pretensões continentais de ambos os clubes. Esta fase, conhecida como “knockout round play-offs”, reúne as equipes que terminaram entre a 9ª e a 24ª posição na fase de liga. O vencedor do duelo, após os jogos de ida e volta, garantirá uma vaga nas oitavas de final, juntando-se aos oito melhores classificados que avançaram diretamente.

Há um clima de rivalidade recente no ar: as equipes já se enfrentaram na fase de liga desta edição, com vitória do Celta por 3 a 1 na Espanha. Agora, o cenário se inverte, com os gregos tentando usar o fator casa para largar na frente.

Gregos apostam na força do Toumba

O PAOK chega para o duelo após terminar a fase anterior na 17ª colocação geral, com 12 pontos (três vitórias, três empates e duas derrotas).

Conhecida por sua torcida apaixonada e pela atmosfera hostil criada para os adversários no Estádio Toumba, a equipe grega sabe que construir uma vantagem em casa é fundamental antes de decidir a classificação em solo espanhol na próxima semana.

Celta busca manter a vantagem

O Celta de Vigo desembarca na Grécia ligeiramente à frente no retrospecto da tabela, tendo encerrado a fase de liga na 16ª posição com 13 pontos. A equipe galega, que arriscou mais durante a campanha (quatro vitórias, um empate e três derrotas), tenta repetir a boa atuação do confronto anterior contra o mesmo rival para voltar para casa com um resultado positivo.

Onde assistir

Para o público brasileiro, a partida terá transmissão exclusiva da CazéTV (disponível no YouTube e plataformas parceiras). Já em Portugal, os torcedores poderão acompanhar o duelo através da Sport TV.