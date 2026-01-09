O Campeonato Espanhol chega à sua 19ª rodada com um confronto que promete agitar a tarde desta segunda-feira, 12. No estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla recebe o Celta de Vigo às 17h (de Brasília), em um duelo crucial para as pretensões de ambas as equipes na La Liga.

Sevilla busca reencontrar o caminho das vitórias

A temporada do time da casa tem sido marcada pela irregularidade. Ocupando atualmente a 11ª colocação com 20 pontos, o Sevilla luta para encontrar consistência e subir na tabela. Com uma campanha de 6 vitórias, 2 empates e 10 derrotas, a equipe andaluza precisa urgentemente somar pontos diante de sua torcida.

O momento recente acende um sinal de alerta: nos últimos cinco jogos, o time sofreu três derrotas, incluindo dois reveses consecutivos nas últimas rodadas, somando apenas uma vitória e um empate nesse período. Jogar no Ramón Sánchez Pizjuán será fundamental para tentar estancar a sangria e recuperar a confiança do elenco.

Celta de Vigo mira as competições europeias

Do outro lado, o Celta de Vigo vive uma realidade mais animadora. Posicionado em 7º lugar com 26 pontos, o time galego está na briga direta por vagas em competições europeias. A equipe tem se mostrado um adversário difícil de ser batido, somando apenas 4 derrotas em toda a competição até o momento, com 6 vitórias e 8 empates.

A forma recente dos visitantes é positiva, com três vitórias nos últimos cinco compromissos, demonstrando um futebol competitivo e organizado. Mesmo vindo de uma derrota na última partida, o retrospecto geral sugere um time capaz de surpreender fora de casa e explorar a instabilidade do adversário para tentar entrar na zona de classificação para a Europa.

Situação no Campeonato

O Sevilla entra em campo pressionado. Estando na zona intermediária da tabela, a equipe está distante tanto da zona de rebaixamento quanto das vagas para competições europeias. Uma vitória em casa é vista como fundamental para iniciar uma recuperação e não deixar as ambições continentais se tornarem um sonho impossível para o restante da temporada.

Já o Celta de Vigo está em uma posição privilegiada. O 7º lugar pode garantir uma vaga na Conference League, e a equipe está a poucos pontos de distância da zona de classificação para a Europa League. Vencer fora de casa contra um adversário tradicional, mas em má fase, consolidaria o time na parte de cima da tabela e aumentaria a confiança para a sequência do campeonato.

Prováveis escalações

Sevilla: Odisseas Vlachodimos; José Ángel Carmona, Kike Salas, Juanlu Sánchez; Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Batista Mendy, Djibril Sow; Alexis Sánchez e Isaac Romero. Técnico: Matías Almeyda