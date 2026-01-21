A reta final da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26 promete grandes emoções nesta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O Estádio Toumba, em Tessalônica, será o palco de um confronto decisivo entre o PAOK e o Betis. A bola rola às 14h45 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente a intensidade do futebol grego contra a técnica apurada dos espanhóis, valendo posições cruciais na tabela de classificação.

O que está em jogo na Grécia

A partida é vista como um teste de fogo para ambas as equipes, que vivem momentos distintos na competição. Para o Betis, o jogo é a chance de carimbar a classificação direta para as oitavas de final. Uma vitória fora de casa praticamente assegura o time entre os oito primeiros, poupando-o da desgastante fase de playoffs. Já do lado do PAOK, a atmosfera é de decisão. Com o apoio de sua apaixonada torcida, o time grego sabe que um resultado positivo contra um adversário de ponta é fundamental para se manter confortavelmente na zona de classificação para os playoffs (do 9º ao 24º lugar) e buscar um emparelhamento mais favorável na próxima fase.

O desafio do PAOK em casa

Jogando sob seus domínios, o time grego busca fazer valer a força das arquibancadas para subir na tabela. Atualmente na 18ª colocação com 9 pontos, a equipe se encontra na zona de classificação para a repescagem, mas precisa somar pontos para evitar riscos na rodada final. A campanha até aqui mostra um time difícil de ser batido, mas que tem dificuldades em fechar os jogos: são duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Um triunfo em casa seria essencial para dar um salto na classificação e ganhar moral para a sequência do torneio.

Betis mira a vaga direta

Do outro lado, o Betis chega à Grécia vivendo um momento espetacular na competição continental. Ocupando a 4ª posição com 14 pontos, o time espanhol ostenta uma campanha invicta, com quatro vitórias e dois empates. O objetivo dos Verdiblancos, comandados por Manuel Pellegrini, é claro: manter-se no topo para garantir a vaga direta nas oitavas de final. A solidez defensiva e a eficiência no ataque têm sido as marcas registradas da equipe nesta edição, e a manutenção da invencibilidade é tratada como questão de honra pela imprensa espanhola.

Onde assistir a PAOK x Betis

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar este embate europeu, a transmissão será ampla através das plataformas digitais. A partida terá cobertura exclusiva da CazéTV, que detém os direitos da competição no Brasil. O jogo poderá ser assistido gratuitamente pelo YouTube, além de estar disponível para assinantes no Amazon Prime Video e no Samsung TV Plus (Canal 2000).