O zagueiro Oumar Solet, titular da Udinese, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção da Costa do Marfim. A lista foi anunciada pelo técnico Hervé Renard com foco nos próximos compromissos das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações (CAN) de 2027, contra Gâmbia, em 12 e 17 de novembro.

O defensor de 26 anos nascido em Melun, na França, decidiu oficialmente atuar pela equipe marfinense, depois de acumular convocações para os times de base da seleção francesa.

Na atual temporada do futebol italiano, ele estabeleceu regularidade no setor defensivo da Udinese e começou jogando em todas as partidas em que estava disponível.