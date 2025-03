Onde assistir Milan x Lazio

No próximo domingo, 2 de março de 2025, Milan e Lazio se enfrentarão em um duelo crucial pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O embate ocorrerá no icônico Estádio San Siro, em Milão, às 16h45, horário de Brasília. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney, prometendo ser um espetáculo para os fãs de futebol.

O Milan, atualmente na oitava posição com 41 pontos em 26 jogos, busca se recuperar após uma eliminação precoce na Champions League. Já a Lazio, que ocupa o quinto lugar com 47 pontos, está determinada a manter sua posição na parte superior da tabela e garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

Pulisic marcou o primeiro gol do Milan no jogo contra o Slovan. Fonte: Instagram/@acmilan

Como chegam Milan e Lazio para o confronto?

O Milan entra em campo após uma sequência irregular de resultados, com duas derrotas, uma vitória e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe comandada por Sérgio Conceição ainda está na disputa pela Copa da Itália, onde enfrentará a Inter de Milão na semifinal. Os artilheiros da equipe na temporada são Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, ambos com 12 gols.

Por outro lado, a Lazio vem de uma série mais consistente, com duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. Eliminada nas quartas de final da Copa da Itália, a equipe de Marco Baroni ainda está viva na Liga Europa, onde enfrentará o Viktoria Plzen nas oitavas de final. O destaque da equipe é Taty Castellanos, também com 12 gols na temporada.

Quais são as prováveis escalações?

O Milan deve entrar em campo com Mike Maignan no gol, seguido por uma linha defensiva composta por Álex Jiménez, Malick Thiaw, Strahinja Pavlovic e Theo Hernández. No meio-campo, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Tijjani Reijnders devem iniciar, enquanto o ataque será formado por João Félix, Rafael Leão e Santiago Giménez.

A Lazio, por sua vez, deve começar com Christos Mandas no gol, com Manuel Lazzari, Samuel Gigot, Alessio Romagnoli e Luca Pellegrini na defesa. Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi e Gustav Isaksen devem compor o meio-campo, enquanto Boulaye Dia, Mattia Zaccagni e Loum Tchaouna formam o trio de ataque.

Palpites e prognósticos

O prognóstico para o jogo é de uma vitória do Milan, que, além de jogar em casa, tem a motivação de se redimir com sua torcida após a eliminação na Champions League. No entanto, a Lazio não deve ser subestimada, já que possui um elenco capaz de surpreender e conquistar um resultado positivo fora de casa.

Com ambos os times buscando a vitória, o confronto promete ser emocionante e repleto de oportunidades de gol, garantindo um espetáculo para os fãs de futebol ao redor do mundo.

