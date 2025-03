Onde assistir Manchester United x Fulham

O Manchester United enfrenta o Fulham neste domingo, 2 de março de 2025, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O confronto será realizado em Old Trafford, em Manchester, com início às 13h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney. O United chega a esta fase após eliminar o Arsenal nos pênaltis e vencer o Leicester por 2 a 1. Já o Fulham garantiu sua vaga ao derrotar Watford e Wigan com placares de 4 a 1 e 2 a 1, respectivamente.

Na atual temporada da Premier League, o Manchester United ocupa a 14ª posição com 33 pontos, enquanto o Fulham está em 9º lugar com 42 pontos. As equipes já se enfrentaram duas vezes na liga, com o United vencendo ambas as partidas por 1 a 0. Este histórico recente pode influenciar o desempenho dos times no confronto pela Copa da Inglaterra.

Bruno Fernandes pelo United

Desafios de Escalação para o Manchester United

O técnico Ruben Amorim enfrenta dificuldades para escalar o time devido a uma série de lesões. Entre os desfalques estão o goleiro Bayindir, os zagueiros Leny Yoro, Jonny Evans e Lisandro Martínez, além do lateral esquerdo Luke Shaw. Outros jogadores como Toby Collyer, Mason Mount, Kobbie Mainoo e Amad Diallo também estão fora por problemas físicos. Apesar dessas ausências, o United deve utilizar seus melhores jogadores disponíveis para buscar a vitória.

A provável escalação do Manchester United para o jogo contra o Fulham inclui Onana no gol, com De Ligt, Maguire e Lindelof na defesa. No meio-campo, Dorgu, Ugarte, Bruno Fernandes e Dalot devem compor a linha de quatro, enquanto Zirkzee, Garnacho e Hojlund formam o trio de ataque.

Qual é o Momento Atual do Manchester United?

O Manchester United não vive sua melhor fase na temporada, mas vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich Town na Premier League. Apesar desse resultado positivo, a equipe ainda precisa melhorar seu desempenho para subir na tabela, já que está próxima da zona de rebaixamento. Na Copa da Inglaterra, o time busca avançar para as quartas de final, o que pode ser um alívio em meio às dificuldades enfrentadas na liga.

Próximos Desafios do Manchester United

Após o confronto com o Fulham, o Manchester United tem uma sequência de jogos importantes:

06/03: Real Sociedad x Manchester United (Liga Europa)

09/03: Manchester United x Arsenal (Premier League)

13/03: Manchester United x Real Sociedad (Liga Europa)

16/03: Leicester x Manchester United (Premier League)

Na temporada atual, o Manchester United está em 14º lugar na Premier League e nas oitavas de final da Liga Europa, onde enfrentará o Real Sociedad. Na Copa da Liga Inglesa, o time foi eliminado nas quartas de final pelo Tottenham. Na Supercopa da Inglaterra, o United foi vice-campeão. A equipe busca melhorar seu desempenho nas competições restantes para terminar a temporada de forma positiva.

