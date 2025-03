Onde assistir Crystal Palace x Millwall

O futebol inglês é conhecido por suas rivalidades históricas e, neste sábado, 1º de março de 2025, Crystal Palace e Millwall se enfrentam em um clássico londrino pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O confronto será realizado no Selhurst Park, casa do Crystal Palace, às 09h15 (horário de Brasília). Este duelo promete ser emocionante, com ambos os times buscando avançar na competição mais antiga do futebol mundial.

Publicidade

Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelos canais Disney Premium e CNN Esportes. O Crystal Palace, sob o comando do técnico Oliver Glasner, espera usar o fator casa a seu favor. Por outro lado, o Millwall, liderado por Alex Neil, tentará surpreender o adversário e garantir uma vaga nas quartas de final.

Jogadores do Forest e Crystal Palace em campo pela Premier League 23/24. Foto: Reprodução / football365

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Qual é a importância deste confronto na Copa da Inglaterra?

A Copa da Inglaterra é um torneio que desperta grande interesse, não apenas por ser o mais antigo do mundo, mas também por proporcionar encontros entre equipes de diferentes divisões. Neste caso, o Crystal Palace, que compete na Premier League, enfrenta o Millwall, da Championship, a segunda divisão inglesa. Este tipo de confronto é uma oportunidade para equipes menores desafiarem os gigantes do futebol inglês.

O Crystal Palace é considerado favorito para o confronto, mas o Millwall já demonstrou em outras ocasiões que pode ser um adversário difícil. A partida é crucial para ambos os times, pois o vencedor estará a apenas três jogos de conquistar o título, algo que seria histórico para qualquer uma das equipes.

Como os times estão se preparando para o clássico?

O Crystal Palace, jogando em casa, tem a vantagem de contar com o apoio de sua torcida. Oliver Glasner, o técnico do time, tem trabalhado para garantir que sua equipe esteja preparada para lidar com a pressão e manter o controle do jogo. O Palace tem uma defesa sólida e um ataque eficiente, o que pode ser decisivo no confronto.

Publicidade

Por outro lado, o Millwall, sob a liderança de Alex Neil, adota uma postura mais ousada. A equipe tem se preparado para enfrentar o Crystal Palace com uma estratégia que prioriza a solidez defensiva e contra-ataques rápidos. Neil sabe que a chave para vencer está em surpreender o adversário e aproveitar as oportunidades que surgirem.

O que esperar do futuro da Copa da Inglaterra para essas equipes?

Para o Crystal Palace, avançar para as quartas de final seria um passo importante em busca de um título que ainda não conquistaram. A equipe tem mostrado consistência na Premier League e vê na Copa da Inglaterra uma chance de brilhar em um cenário nacional. Já para o Millwall, a competição representa uma oportunidade de mostrar seu valor e desafiar equipes de elite, o que pode impulsionar o time na Championship.

Independentemente do resultado, este clássico londrino promete ser um espetáculo de futebol, com momentos de tensão e emoção. Os torcedores podem esperar um jogo disputado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.