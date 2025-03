Chelsea x Leicester City: Como e onde assistir ao jogo da Premier League!

O embate entre Chelsea e Leicester City, marcado para o dia 9 de março de 2025, promete ser um dos jogos mais emocionantes da 28ª rodada da Premier League. A partida ocorrerá no icônico Stamford Bridge, em Londres, às 11h (horário de Brasília). Este confronto será transmitido ao vivo pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney, permitindo que fãs de todo o mundo acompanhem cada momento.

O Chelsea, atualmente na quinta posição da tabela, está em busca de uma vitória crucial que pode colocá-lo entre os quatro primeiros, garantindo assim uma vaga na próxima edição da Champions League. Apesar de um desempenho irregular nos últimos jogos, os Blues esperam aproveitar o fator casa para superar o Leicester City.

Palmer mais uma vez decide para o Chelsea. Fonte: Instagram/@chelseafc

A situação atual do Chelsea na Premier League

O Chelsea vive um momento de oscilação na temporada. Nos últimos cinco jogos da Premier League, a equipe sofreu três derrotas, o que a deixou na quinta colocação, apenas um ponto atrás do Manchester City, que ocupa a quarta posição. Sob o comando do técnico Enzo Maresca, o time londrino busca estabilidade e uma vitória contra o Leicester pode ser o impulso necessário para voltar ao caminho das vitórias.

Com jogadores como Jorgensen, Gusto e Nkunku, o Chelsea possui um elenco talentoso e experiente. A expectativa é que a equipe consiga se reerguer e garantir os três pontos em casa, mantendo vivas as esperanças de classificação para a Champions League.

O momento do Leicester City na competição

O Leicester City enfrenta uma fase desafiadora na Premier League. O time está na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição, e vem de uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Com cinco pontos a menos que o Wolverhampton, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leicester precisa urgentemente de uma vitória para manter as esperanças de permanecer na elite do futebol inglês.

Comandado por Ruud Van Nistelrooij, o Leicester conta com jogadores como Vardy e Ndidi para tentar surpreender o Chelsea e conquistar pontos valiosos fora de casa. A equipe está determinada a lutar até o fim para evitar o rebaixamento.

As prováveis escalações para o jogo

As escalações prováveis para o confronto são as seguintes:

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca): Jorgensen; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella; James, Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Nkunku.

Leicester City (Técnico: Ruud Van Nistelrooij): Hermansen; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Ndidi, Soumare; Buonanotte, El Khannouss, Mavididi; Vardy.

Com ambos os times precisando desesperadamente de uma vitória, o jogo promete ser intenso e cheio de emoções. Os torcedores podem esperar um confronto acirrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

