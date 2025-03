Onde assistir Barcelona x Real Sociedad

O Barcelona enfrenta a Real Sociedad neste domingo, às 12h15 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada de La Liga. O jogo será realizado no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão ao vivo pela ESPN 4 e Disney. O Barcelona chega ao confronto após um empate emocionante por 4 a 4 contra o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei. Na última rodada do campeonato espanhol, os culés venceram o Las Palmas por 2 a 0, mantendo-se na liderança com 54 pontos, empatados com o Real Madrid.

Por outro lado, a Real Sociedad vem de uma derrota para o Real Madrid na Copa do Rei, por 1 a 0. No entanto, na última partida pela La Liga, a equipe conquistou uma vitória convincente sobre o Leganés, por 3 a 0. Atualmente, a Real Sociedad ocupa a 9ª posição na tabela, com 34 pontos. Este confronto promete ser um desafio interessante para ambas as equipes, que buscam consolidar suas posições no campeonato.

Fonte: Instagram / @fcbarcelona

Qual é a provável escalação do Barcelona?

O técnico Hansi Flick deve manter a base da equipe que enfrentou o Las Palmas, apesar dos desfalques por lesão. Jogadores importantes como Ter Stegen, Bernal e Christensen continuam fora de ação. Assim, a formação do Barcelona não deve sofrer grandes alterações.

Goleiro: Szczesny

Defensores: Fort, Cubarsí, Martínez e Balde

Meio-campistas: De Jong e Pedri

Atacantes: Lamine Yamal, Gavi, Raphinha e Lewandowski

Com essa formação, o Barcelona busca manter sua liderança e continuar sua campanha sólida na La Liga.

Como a Real Sociedad deve se preparar para o jogo?

A Real Sociedad enfrenta alguns desafios com desfalques, principalmente devido a suspensões por cartões. Takefusa Kubo, um dos principais jogadores da equipe, está fora por esse motivo, assim como Becker e Nayef Aguerd. O técnico Imanol Alguacil terá que ajustar sua equipe para enfrentar o Barcelona.

Goleiro: Remiro

Defensores: Aramburu, Zubeldía, Elustondo e López

Meio-campista: Zubimendi

Atacantes: Barrenetcxea, Olasagasti, Marín, Gómez e Óskarsson

Com essa formação, a Real Sociedad espera superar as adversidades e buscar um resultado positivo contra o líder do campeonato.

Retrospecto e últimos resultados

O histórico recente entre Barcelona e Real Sociedad mostra um equilíbrio nas partidas, com vitórias para ambos os lados. Nos últimos cinco confrontos, o Barcelona venceu três vezes, enquanto a Real Sociedad saiu vitoriosa em duas ocasiões.

10/11/2024: Real Sociedad 1 x 0 Barcelona

13/05/2024: Barcelona 2 x 0 Real Sociedad

04/11/2023: Real Sociedad 0 x 1 Barcelona

20/05/2023: Barcelona 1 x 2 Real Sociedad

25/01/2023: Barcelona 1 x 0 Real Sociedad

Os últimos resultados do Barcelona incluem um empate emocionante contra o Atlético de Madrid e vitórias convincentes sobre Las Palmas e Rayo Vallecano. Já a Real Sociedad, apesar da derrota para o Real Madrid, mostrou força na Europa League e na La Liga, com vitórias sobre Leganés e Midtjylland.

