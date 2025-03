Chelsea x Leicester City hoje pela Premier League! Veja como assistir no Celular, TV e PC

CTottenham e Bournemouth se enfrentam neste domingo, 9 de março de 2025, às 11h (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. A partida é válida pela 28ª rodada da Premier League e promete ser um confronto interessante, com ambos os times buscando melhorar suas posições na tabela. A transmissão será feita exclusivamente pelo serviço de streaming da Disney.

O Tottenham, atualmente na 13ª posição com 33 pontos, enfrenta desafios nesta temporada. Recentemente, a equipe foi derrotada pelo Alkmaar na Europa League e também perdeu para o Manchester City na Premier League. O Bournemouth, por outro lado, ocupa a 7ª posição e está próximo das colocações que garantem vaga em competições continentais, apesar de ter perdido suas duas últimas partidas no campeonato.

Torcida do Tottenham – EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

Onde assistir e horário do jogo

Para os fãs que desejam acompanhar o confronto entre Tottenham e Bournemouth, a partida será transmitida exclusivamente pela Disney, através de seu serviço de streaming. O jogo está marcado para as 11h (horário de Brasília) no domingo, 9 de março de 2025. Este é um momento crucial para ambas as equipes, que buscam se recuperar e garantir posições melhores na tabela da Premier League.

Quais são as prováveis escalações

As escalações dos times são sempre um ponto de interesse para os torcedores. Para o Tottenham, comandado por Ange Postecoglou, a formação provável inclui Vicario no gol; Porro, Romero, Van de Ven e Udogie na defesa; Bergvall, Bentancur e Sarr no meio-campo; e Johnson, Tel e Odobert no ataque.

O Bournemouth, sob a liderança de Andoni Iraola, deve entrar em campo com Kepa como goleiro; Cook, Hill, Huijsen e Kerkez na linha defensiva; Adams e Scott no meio; e Semenyo, Kluivert, Outtara e Evanilson formando o setor ofensivo.

Qual o contexto atual das equipes

O Tottenham vive um momento de instabilidade, buscando se reerguer após derrotas significativas. A equipe está distante das posições que garantem vaga em competições europeias, o que aumenta a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica. Já o Bournemouth surpreende com sua boa colocação na tabela, mostrando um desempenho acima das expectativas iniciais.

Ambas as equipes têm muito em jogo nesta partida, o que promete um confronto acirrado e emocionante. Os torcedores esperam que seus times possam superar os desafios e alcançar resultados positivos nesta fase crucial da temporada.

