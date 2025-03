Onde assistir ao vivo Real Madrid x Leganés pela La Liga: data, horário e canais de transmissão!

O Real Madrid enfrenta o Leganés em um jogo crucial pela 29ª rodada da La Liga. A partida acontece no icônico Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, e está marcada para as 17h (horário de Brasília) deste sábado, 29 de março de 2025. Com transmissão ao vivo pela ESPN e Disney, o confronto promete ser emocionante, com ambos os times buscando resultados importantes em suas respectivas campanhas.

O Real Madrid, atualmente na segunda posição da tabela, está a apenas três pontos do líder Barcelona. A equipe merengue vem de uma vitória sobre o Villarreal, com dois gols de Mbappé, e busca manter a pressão sobre o rival catalão. Por outro lado, o Leganés ocupa a 18ª posição e luta para escapar da zona de rebaixamento, tornando este jogo uma oportunidade crucial para somar pontos.

Jogadores do Real Madrid. Fonte: Instagram / @realmadrid

Qual é a situação atual dos times na La Liga?

O Real Madrid está em uma posição forte na La Liga, com 60 pontos acumulados até agora. A equipe comandada por Carlo Ancelotti tem mostrado consistência, mas enfrenta desafios com algumas lesões importantes. Entre os desfalques estão Carvajal e Éder Militão, ambos com problemas nos joelhos, além de Jesús Vallejo, Ferland Mendy e Dani Ceballos, que lidam com lesões musculares.

O Leganés, por sua vez, está em uma situação mais delicada. Com apenas 27 pontos, a equipe precisa urgentemente de vitórias para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Borja Jiménez enfrenta o desafio de reorganizar a defesa, que já sofreu 43 gols na competição. Dani Raba é uma dúvida para o jogo, aguardando reavaliação médica.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

O Real Madrid deve entrar em campo com Lunin no gol, acompanhado por Lucas Vázquez, Asencio, Rudiger e Fran Garcia na defesa. No meio-campo, Valverde, Tchouaméni e Bellingham são esperados para iniciar, enquanto o ataque deve contar com Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior.

O Leganés, por outro lado, deve alinhar com Dmitrovic no gol, com Rosier, Sergio González, Nastasic e Javi Hernández formando a linha defensiva. No meio, Tapia, Neyou (ou Óscar Rodríguez), Cissé, Brasanac e Raba devem compor o setor, enquanto Juan Cruz lidera o ataque.

Onde assistir e quais são as expectativas para o jogo?

Os fãs de futebol podem acompanhar o jogo ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney. A expectativa é de um confronto acirrado, com o Real Madrid buscando manter a pressão sobre o Barcelona e o Leganés lutando para evitar o rebaixamento. A partida promete ser um espetáculo de futebol, com ambos os times determinados a alcançar seus objetivos na temporada.

Com a temporada se aproximando de sua fase final, cada ponto se torna crucial, e este confronto entre Real Madrid e Leganés certamente será um dos destaques da rodada. Os torcedores podem esperar um jogo cheio de emoção e disputas intensas no gramado do Santiago Bernabéu.

