Não perca! Onde assistir Manchester United x Arsenal pela Premier League

O clássico entre Manchester United e Arsenal é sempre um dos momentos mais aguardados da Premier League. Neste domingo, 9 de março de 2025, as duas equipes se enfrentam no icônico estádio Old Trafford, em Manchester, às 13h30 (horário de Brasília). O Manchester United, sob o comando de Ruben Amorim, busca subir na tabela, enquanto o Arsenal, liderado por Mikel Arteta, ainda sonha com o título da competição, apesar da diferença de 13 pontos para o líder Liverpool.

Com o Manchester United ocupando a 14ª posição na tabela com 33 pontos, a equipe precisa de uma vitória para melhorar sua colocação. Já o Arsenal, em uma posição mais confortável, vê neste confronto uma oportunidade de encurtar a distância para o topo da tabela. A partida promete ser um espetáculo, com ambos os times buscando a vitória para alcançar seus objetivos na temporada.

Bruno Fernandes pelo United – Fonte: Instagram/@manchesterunited

Onde assistir Manchester United x Arsenal?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Manchester United e Arsenal exclusivamente pela plataforma de streaming Disney. A transmissão ao vivo começa às 13h30 (horário de Brasília), diretamente do Old Trafford. Com a crescente popularidade dos serviços de streaming, essa plataforma oferece uma maneira conveniente para os torcedores assistirem a este emocionante duelo.

Quais são os desfalques das equipes?

O Manchester United enfrenta uma série de desfalques importantes para esta partida. Nove jogadores estão fora de ação, incluindo Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans, Tom Heaton, Altay Bayindir, Lisandro Martinez, Amad e Kobbie Mainoo, todos lesionados. Além disso, Patrick Dorgu está suspenso e não poderá enfrentar o Arsenal.

Por outro lado, o Arsenal também tem suas baixas. Mikel Arteta não poderá contar com Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Kai Havertz, todos afastados por lesões. As ausências podem influenciar o desempenho das equipes, mas ambas têm profundidade no elenco para lidar com essas adversidades.

Retrospecto e escalações prováveis

Este será o 243º encontro entre Manchester United e Arsenal, de acordo com o portal oGol. No histórico geral, o Manchester United tem 99 vitórias, enquanto o Arsenal soma 89, além de 54 empates. Nos últimos cinco confrontos, o Arsenal levou a melhor em quatro ocasiões, com um empate completando a sequência.

As prováveis escalações para o jogo são:

Manchester United: Onana; Yoro, Maguirre, de Ligt, Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes, Mazraoui, Zirkzee, Garnacho e Hojlund.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Merino e Trossard.

Expectativas para o Jogo

Com ambos os times em busca de resultados positivos, o confronto promete ser intenso e repleto de emoções. O Manchester United, jogando em casa, espera contar com o apoio de sua torcida para superar as dificuldades e conquistar uma vitória crucial. Já o Arsenal, mesmo com desfalques, busca manter sua boa fase e continuar na briga pelo título da Premier League.

Independentemente do resultado, o clássico entre Manchester United e Arsenal é sempre um espetáculo à parte, e os torcedores podem esperar um jogo de alto nível, digno da tradição e rivalidade entre essas duas potências do futebol inglês.

Fonte das informações: 90 min

Fonte das informações: 90 min