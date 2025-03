Onde assistir à Itália x Alemanha pela UEFA Nations League

Na próxima quinta-feira, a Itália enfrentará a Alemanha no estádio San Siro, em Milão, em um dos jogos mais aguardados das quartas de final da UEFA Nations League. O confronto está marcado para as 16h45 (horário de Brasília) e promete ser um espetáculo de futebol entre duas das seleções mais tradicionais do mundo.

A equipe italiana, sob o comando de Luciano Spalletti, busca se recuperar após uma derrota em casa para a França na fase de grupos. Já a Alemanha, liderada por Julian Nagelsmann, chega embalada por uma sequência de seis jogos sem perder, incluindo vitórias expressivas contra a Hungria e a Bósnia.

Alemanha aplica 7×0 em cima da Bósnia. Fonte: Instagram/@dfb_team

Como assistir ao jogo Itália x Alemanha?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o duelo entre Itália e Alemanha ao vivo pela plataforma Disney, que transmitirá a partida a partir das 16h45 (horário de Brasília). Este confronto promete ser um dos destaques da rodada, reunindo grandes estrelas do futebol europeu em campo.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

A Itália enfrenta alguns desafios com desfalques importantes. Dimarco, por exemplo, está fora devido a uma lesão muscular. Cambiaso foi convocado, mas ainda é dúvida para o jogo. A provável escalação da Azzurra inclui Donnarumma no gol, com Di Lorenzo, Buongiorno e Bastoni formando a linha defensiva. No meio-campo, devem atuar Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Barella e Udogie, enquanto Retegui é esperado no ataque.

Por outro lado, a Alemanha também lida com ausências significativas. Jogadores como Ter-Stegen, Havertz, Wirtz, Henrichs, Nmecha e Pavlovic não estarão disponíveis. A equipe deve iniciar com Nübel no gol, seguido por Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck e Mittelstadt na defesa. O meio-campo provavelmente será composto por Andrich, Gross e Musiala, com Sané, Adeyemi e Kleindienst no ataque.

O que esperar do confronto entre Itália e Alemanha?

O jogo entre Itália e Alemanha promete ser um duelo tático e técnico, com ambas as seleções buscando impor seu estilo de jogo. A Itália, conhecida por sua defesa sólida e jogo coletivo, enfrentará uma Alemanha ofensiva e versátil, que tem demonstrado grande capacidade de adaptação em campo.

Além disso, o resultado deste confronto pode definir o caminho de ambas as seleções na competição. Quem avançar enfrentará o vencedor do embate entre Portugal e Dinamarca, aumentando ainda mais a importância deste jogo para as duas equipes.

Com tantos ingredientes em jogo, o duelo entre Itália e Alemanha na UEFA Nations League promete ser um espetáculo imperdível para os amantes do futebol, oferecendo uma amostra do que há de melhor no cenário internacional.

