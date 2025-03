Onde assistir à Bayern de Munique x Bochum pela Bundesliga

O Bayern de Munique se prepara para enfrentar o Bochum em um confronto pela 25ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25. A partida será realizada na Allianz Arena, em Munique, no sábado, 8 de março de 2025, às 11h30 (horário de Brasília). Este jogo coloca frente a frente duas equipes em situações bastante distintas na tabela de classificação.

O Bayern, líder isolado do campeonato, busca consolidar ainda mais sua posição no topo, enquanto o Bochum luta para escapar da zona de rebaixamento. A expectativa é de um jogo intenso, com ambas as equipes buscando seus objetivos específicos na competição.

Jogadores do Bayern – Fonte: Instagram/@fcbayern

Como o Bayern de Munique chega para o confronto

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 61 pontos em 24 jogos, mantendo uma vantagem de oito pontos sobre o vice-líder, o Leverkusen. A equipe bávara vem de uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Leverkusen nas oitavas de final da Champions League, o que demonstra sua força tanto no cenário nacional quanto internacional.

O técnico Vincent Kompany tem a tranquilidade de poder rodar o elenco, mas enfrenta o desafio da ausência do goleiro Manuel Neuer, que está afastado devido a uma lesão na panturrilha. Mesmo assim, o Bayern possui um elenco robusto e capaz de manter o nível de desempenho esperado.

Qual é a situação do Bochum

O Bochum enfrenta uma realidade bem diferente. Atualmente, ocupa a 16ª posição na tabela, com apenas 17 pontos, o que o coloca na zona de playoff de rebaixamento. A equipe precisa urgentemente de pontos para tentar escapar da ameaça de descida para a segunda divisão.

Para o confronto contra o Bayern, o Bochum terá que lidar com os desfalques de Ivan Ordets, Gerrit Holtmann e Myron Boadu, o que pode complicar ainda mais sua situação. O técnico Dieter Hecking terá que encontrar soluções dentro do elenco para enfrentar o poderoso Bayern.

Detalhes da partida

Data e horário : Sábado, 08/03/2025, às 11h30 (de Brasília).

: Sábado, 08/03/2025, às 11h30 (de Brasília). Local : Allianz Arena, em Munique, Alemanha.

: Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Árbitro : Christian Dingert (ALE).

: Christian Dingert (ALE). Onde assistir: CazéTV (YouTube) e OneFootball.

Escalações prováveis

Bayern de Munique : Urbig, Guerreiro, Ito, Dier e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Coman, Thomas Müller e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany.

: Urbig, Guerreiro, Ito, Dier e Stanisic; Kimmich, Goretzka, Coman, Thomas Müller e Gnabry; Kane. Técnico: Vincent Kompany. Bochum: Horn, Bernardo, Medic e Oermann; Wittek, Krauss, Sissoko, Bero e Passlack; Hofmann e Masouras. Técnico: Dieter Hecking.

O confronto entre Bayern de Munique e Bochum promete ser um dos destaques da rodada, com o Bayern buscando manter sua hegemonia e o Bochum lutando por sua sobrevivência na elite do futebol alemão. A expectativa é de um jogo disputado, com ambos os times determinados a alcançar seus objetivos.

