Depois da Bélgica, na década passada, e da forte equipe norueguesa, a próxima seleção candidata a ter a sua geração de ouro é a Grécia. Com jovens promissores, a seleção grega tem um candidato a craque e qualidade para chegar longe na Copa do Mundo 2030.

Enquanto Christos Tzolis chegou ao Arsenal para ser titular no ataque, os talentosos Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias serão lapidados no Borussia Dortmund. Konstantinos Koulierakis fecha a lista como o novo reforço da Roma.

Esses nomes serão responsáveis por devolverem a Grécia para a Euro, competição que a seleção não disputa desde 2012. Na Copa do Mundo, a ausência completará 16 anos no Mundial de 2030.

Christos Tzolis

Ponta-esquerda destro, de 24 anos, Tzolis foi contratado pelo Arsenal por 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) após temporadas de destaque na Bélgica. Formado nas categorias de base do PAOK, o grego foi vendido aos 18 anos ao Norwich, da segunda divisão inglesa.

Sem espaço na equipe, o atacante foi emprestado para o FC Twente, da Holanda, e o Fortuna Dusseldof, da segunda divisão alemã, onde Tzolis se destacou, marcando 24 gols em 35 partidas. A temporada na Alemanha levou o grego para o Club Brugge, da Bélgica, onde em 101 partidas, marcou 41 gols e deu 38 assistências.

Em sua estreia no Arsenal, ao lado de Bruno Guimarães (outro estreante), o novo reforço deu duas assistências na Supercopa da Inglaterra. A taça ficou com os Gunners após a vitória por 3 a 0 contra o Manchester City.

Os gregos do Borussia

Conhecido por desenvolver grandes craques nos últimos anos, como Erling Haaland, Ousmane Dembelé e Jude Bellingham, o Borussia Dortmund apostou em uma dupla de gregos para o futuro: Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias.

Karetsas, meia de 18 anos, chegou ao clube por 30 milhões de euros (R$ 180 milhões) do Genk, da Bélgica. O meia de 18 anos chega para ser o novo armador da equipe. Na última temporada, o jovem distribuiu 14 assistências entre partidas de liga local e Europa League.

Junto a ele na criação, se junta Konstantelias, de 23 anos. O outro jovem meia foi contratado por 26 milhões de euros (aproximadamente R$ 156 milhões) junto ao PAOK. Formado nas categorias de base do clube, a saída do jogador foi motivo de comoção entre os torcedores, que protestaram nas instalações da equipe.

No clube grego, Konstantelias fez uma amizade um tanto inesperada: Taison, ex-Internacional. O brasileiro chegou a publicar uma carta de despedida ao garoto, em suas redes sociais. “Eu te amo, meu garoto! Voe alto! O mundo é seu mágico!”, afirmou o brasileiro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

Konstantinos Koulierakis

Outro jogador formado no PAOK, Konstantinos Koulierakis foi anunciado como o novo zagueiro da Roma, por 16,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões). Conhecido pelo bom passe, o jovem de 23 anos deve ser titular com Gasperini.

Christos Mouzakitis

Jovem de 19 anos do Olympiacos, Christos Mouzakitis promete ser a próxima grande venda do futebol grego. O meio-campista pode jogar mais recuado, como primeiro volante, ou como meia armador em uma faixa mais avançada.

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Charalampos Kostoulas