A venda de uma joia das categorias de base causou revolta na Grécia. Na última segunda-feira, 17, torcedores do PAOK invadiram o estádio e escritórios do clube como forma de protesto contra a transferência de Giannis Konstantelias ao Borussia Dortmund.

O jovem de 23 anos foi vendido ao clube alemão por 32 milhões de euros, o que revoltou os torcedores gregos. No ano passado, o presidente Ivan Savvidis chegou a desfazer uma transferência do meia ao Stuttgart após ameaças da da torcida.

O jogador, ao desembarcar na Alemanha, foi confrontado por um torcedor do time grego, em imagens que circularam a internet. Depois da conversa o jogador seguiu para realizar os exames médicos na nova equipe.

Konstantelias faz parte da geração de promessas gregas, que vem agitando o mercado de transferências europeu. Os torcedores, mesmo protestando com sinalizadores no estádio do clube, não conseguiram impedir a transferência e o meia foi anunciado pelo Dortmund.