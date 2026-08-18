A venda de uma joia das categorias de base causou revolta na Grécia. Na última segunda-feira, 17, torcedores do PAOK invadiram o estádio e escritórios do clube como forma de protesto contra a transferência de Giannis Konstantelias ao Borussia Dortmund.

O jovem de 23 anos foi vendido ao clube alemão por 32 milhões de euros, o que revoltou os torcedores gregos. No ano passado, o presidente Ivan Savvidis chegou a desfazer uma transferência do meia ao Stuttgart após ameaças da da torcida.

Lorenzo Lepore 
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**Crazy scenes surrounding Konstantelias' move to BVB** 😲 Some PAOK fans have entered the club's offices and "taken over," demanding to speak with the club president. Protests are currently being held outside Toumba (PAOK's stadium) against the transfer of Giannis  Show more

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𝗜𝗻𝗳𝗼: Giannis Konstantelias is currently traveling to Germany ahead of his Borussia Dortmund move, as first called by Gazzetta. Club to club agreement reached for a fee in the region of €30M. @BalkansSports_

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O jogador, ao desembarcar na Alemanha, foi confrontado por um torcedor do time grego, em imagens que circularam a internet. Depois da conversa o jogador seguiu para realizar os exames médicos na nova equipe.

Konstantelias faz parte da geração de promessas gregas, que vem agitando o mercado de transferências europeu. Os torcedores, mesmo protestando com sinalizadores no estádio do clube, não conseguiram impedir a transferência e o meia foi anunciado pelo Dortmund.

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