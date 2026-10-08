Durante a metade dos anos 2000, as categorias de base do Barcelona revelaram talentos promissores que atraíram a atenção do futebol mundial. Entre os nomes que surgiram em La Masia, Bojan Krkić e Giovani dos Santos despontaram rapidamente na equipe principal, cercados por enormes expectativas dos apaixonados por futebol. No entanto, já existia a pressão para ser o Novo Messi, que se aposentou na última terça-feira, 6, da seleção argentina.

Como as comparações precoces afetaram os atletas?

O rótulo imediato de sucessores de Lionel Messi gerou uma pressão desproporcional sobre o desenvolvimento de ambos os atacantes. No caso de Bojan, os recordes expressivos de gols nas categorias de base alimentaram cobranças públicas e episódios de ansiedade, dificultando sua consolidação regular na equipe titular catalã.

Já Giovani dos Santos, campeão mundial sub-17 pelo México em 2005, também conviveu com o peso da expectativa internacional antes de atingir a maturidade física e tática necessária para se firmar entre os titulares no Camp Nou.

Quais caminhos Bojan e Giovani seguiram no futebol?

Sem espaço para manter o protagonismo cobrado no time espanhol, os dois jogadores construíram trajetórias alternativas por diversas ligas globais:

Bojan Krkić: atuou por clubes como Roma, Milan, Ajax e Stoke City, encerrando a carreira após passagens pela MLS e pelo Japão.

atuou por clubes como Roma, Milan, Ajax e Stoke City, encerrando a carreira após passagens pela MLS e pelo Japão. Giovani dos Santos: passou por Tottenham, Mallorca, Villarreal e LA Galaxy, além de defender a seleção mexicana em três Copas do Mundo.

A experiência de ambos permanece como exemplo clássico no futebol europeu sobre os riscos de rotular jovens talentos antes de sua afirmação definitiva no esporte profissional.