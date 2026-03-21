O Nice recebe o Paris Saint-Germain neste sábado (21), às 17h (de Brasília), no estádio Allianz Riviera. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 e coloca frente a frente equipes com realidades opostas: os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os visitantes buscam consolidar a liderança isolada.

Nice em busca de fôlego contra o rebaixamento

A situação do time da Riviera Francesa é delicada. Ocupando a 15ª colocação com 27 pontos, o Nice flerta perigosamente com a zona de descenso. A campanha de sete vitórias, seis empates e 13 derrotas reflete a instabilidade da equipe na temporada. O retrospecto recente confirma a má fase: nos últimos cinco jogos pela competição, somou apenas uma vitória (contra o Angers), além de um empate e três derrotas. Pontuar diante do líder é fundamental para a sobrevivência na elite.

PSG quer manter a soberania no topo

Do outro lado, o Paris Saint-Germain vive um cenário de tranquilidade, embora venha de algumas oscilações. Líder absoluto com 57 pontos, o time parisiense ostenta uma campanha sólida de 18 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas. Nas últimas cinco partidas, a equipe alternou resultados, somando três vitórias e dois reveses. Mesmo atuando fora de casa, o PSG entra em campo com o favoritismo e a missão de manter a distância segura para o vice-líder Lens, pavimentando o caminho rumo a mais um título nacional.

Onde assistir a Nice x PSG

Com objetivos tão distintos, a partida promete ser um teste de paciência para o líder e de resistência para os donos da casa. Os torcedores poderão acompanhar o duelo ao vivo através de diversas plataformas. A transmissão oficial para o Brasil será realizada pela CazéTV (disponível no YouTube, Twitch, Prime Video e Samsung TV Plus). Além disso, a TV5 Monde transmite para toda a América Latina, e o serviço de streaming Ligue 1+ é a opção global para assinantes.