Nesta quinta-feira, 11, o Nice recebe o Braga no Allianz Riviera, na França, em duelo válido pela 6ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League. A bola rola às 14:45 (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos completamente distintos na competição continental, com os donos da casa desesperados para pontuar e os visitantes de olho na classificação direta.

Crise no Nice: em busca da honra perdida

A situação do time francês na competição é dramática. Ocupando a 36ª colocação, a lanterna da tabela, o Nice faz uma campanha para esquecer. Até o momento, a equipe não somou nenhum ponto, acumulando cinco derrotas em cinco jogos. O clube atravessa uma crise que vai além dos gramados, com relatos de jogadores agredidos pela própria torcida e um clima de instabilidade interna que culminou em um pedido de demissão do técnico Franck Haise. Jogando em casa, o time entra em campo não apenas para tentar sair do zero, mas para recuperar o mínimo de confiança e dar uma resposta diante de um cenário completamente adverso.

Braga: de olho no topo e na classificação

Do outro lado, o Braga vive uma realidade muito mais confortável e promissora. O time português ocupa a 7ª posição na tabela, somando 10 pontos com uma campanha sólida de três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com este desempenho, os “Guerreiros do Minho” estão na zona de classificação direta para as oitavas de final. O objetivo dos visitantes é manter a boa fase para garantir essa vaga ou, no mínimo, assegurar uma posição privilegiada para os playoffs. A equipe chega à França motivada e com o favoritismo teórico, dado o abismo de desempenho entre os dois clubes até aqui.

Prováveis escalações e desfalques

Nice: A equipe da casa vive um caos interno. Os atacantes Jérémie Boga e Terem Moffi, envolvidos em episódios de tensão com torcedores, são desfalques certos. O comando técnico também é uma incógnita devido à instabilidade de Franck Haise, podendo o time ser dirigido pelo interino Julien Sablé. Além disso, Youssouf Ndayishimiye e Mohamed Abdelmonem estão fora por lesão.

Provável escalação: Bulka; Mendy, Todibo, Dante; Lotomba, Sanson, Thuram, Bard; Laborde, Guessand, Cho.

Braga: O técnico Carlos Vicens não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Zalazar, que cumpre suspensão por cartão vermelho. Os defensores Paulo Oliveira e Sikou Niakaté também são baixas por lesão. A dupla de atacantes espanhóis, Fran Navarro e Gabri Martínez, responsáveis por grande parte dos gols do time na competição, é a esperança para buscar a vitória fora de casa. Matheus; Gómez, Fonte, Saatçı, Borja; Al-Musrati, Moutinho, Pizzi; Gabri Martínez, Banza, Fran Navarro.