Neymar era pago para aplaudir torcedores do PSG

Recentemente, uma cláusula peculiar no contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain chamou bastante atenção. Mesmo após sua saída do clube, detalhes dessa cláusula foram revelados por um ex-jogador de futebol. Segundo ele, Neymar recebia uma quantia considerável como incentivo financeiro cada vez que aplaudia os torcedores após as partidas.

Esse bônus no contrato de Neymar exemplifica uma tática interessante do PSG para incentivar o envolvimento emocional com a torcida. Apesar de não ser uma prática comum, ressalta a importância que o clube atribuía à imagem e ao relacionamento dos jogadores com o público, especialmente Neymar, cuja interação com os torcedores era vista como essencial.

Qual era o valor do bônus e qual seu propósito?

Neymar ganhava € 200.000 por cada gesto de aplauso para os torcedores do PSG. Isso equivale a aproximadamente R$ 1,2 milhão por aplauso, considerando a cotação atual. O objetivo desse incentivo era fortalecer o vínculo de Neymar com o clube e os fãs, já que ele era visto como alguém que participava pouco dessas interações.

Como essa prática afeta a imagem dos jogadores?

Oferecer um bônus financeiro por gestos simples, como aplaudir a torcida, pode ter um impacto relevante na imagem pública de um jogador. Tais cláusulas motivam os atletas a serem vistos de forma mais positiva pelos fãs, que costumam valorizar uma conexão pessoal criada nesses momentos. Além disso, isso pode reforçar a percepção de lealdade e empenho do jogador com o clube, essencial para manter uma base de torcedores leal.

Essa prática de bônus é comum em outros clubes?

Apesar do caso de Neymar e o PSG ter ganhado destaque, não é amplamente documentado se outros clubes utilizam cláusulas semelhantes. No entanto, bônus financeiros são comuns em contratos de jogadores de alto nível por diversos motivos, como desempenho ou objetivos de marketing. A aplicação específica de bônus para estimular interações com os torcedores pode variar, refletindo as prioridades de cada clube em termos de imagem e engajamento público.

Qual é o futuro de Neymar após o PSG?

Após deixar o Paris Saint-Germain, Neymar transferiu-se para o Al-Hilal em 2023. O contrato com o clube saudita é significante, garantindo ao jogador brasileiro um total de 320 milhões de euros até junho de 2025. Essa transferência marca uma nova fase em sua carreira e levanta questões sobre como Neymar continuará a gerenciar sua imagem no cenário esportivo global.