Newcastle vence Liverpool e é campeão após 70 anos

Foram sete décadas de jejum até que o Newcastle voltasse a celebrar um título nacional de elite. E a espera se encerrou em grande estilo neste domingo, 16, quando os Magpies bateram o Liverpool por 2 a 1, em Welmbley, em Londres, e conquistaram o inédito título da Copa da Liga Inglesa.

Publicidade

Dan Burn e Alexander Isak marcaram os gols que garantiram a façanha alvinegra, enquanto Federico Chiesa diminuiu para o Liverpool. O Newcastle não conquistava um título nacional de primeira divisão desde a FA Cup (Copa da Inglaterra) de 1955.

O jogo em Wembley completou uma semana de pesadelo para os torcedores do Liverpool, já que a equipe foi eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final com uma derrota para o PSG em Wembley. A equipe dirigida por Arne Slot, porém, segue na liderança da Premier League, com 12 pontos a mais que o vice-líder Arsenal.

Publicidade

O título teve sabor especial para o volante Bruno Guimarães, segundo brasileiro a erguer uma taça como capitão de um clube inglês, sucedendo Fernandinho, ídolo do Manchester United.

The winners of the 2024/25 Carabao Cup… NEWCASTLE UNITED 🏆 pic.twitter.com/ksjLHrqdgi — Newcastle United (@NUFC) March 16, 2025

Como foi o título do Newcastle

O Newcastle dominou amplamente o primeiro tempo, com 9 finalizações contra apenas uma do Liverpool. O primeiro gol, porém, só saiu aos 44 minutos, em cobrança de escanteio de Trippier e bela cabeçada de Burn.

Os Magpies seguiram atacando e, pouco depois de ter um gol anulado por impedimento, o sueco Isak marcou o segundo ao receber de Murphy e acertar um chute em cheio, de primeira.

Publicidade

O goleiro Pope também foi destaque do título com uma defesa de pura reflexo em chute de Curtis Jones. Kelleher, substituto de Alisson no Liverpool, também evitou mais um de Isak com bela defesa.

Já nos acréscimos, o italiano Chiesa descontou em chute cruzado de Chiesa, em gol confirmado com o auxílio do VAR. Nos minutos finais, o Newcastle segurou a pressão e faturou seu primeiro título desde que foi comprado, em 2021, pelo fundo de investimentos da Arábia Saudita.