Neuer lamenta primeira expulsão da carreira

Em uma partida carregada de emoção e momentos decisivos, o Bayer Leverkusen superou o Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa da Alemanha, vencendo por 1 a 0. O jogo, que ocorreu em 3 de dezembro de 2024, foi definido pela expulsão crucial do goleiro Manuel Neuer.

Desde o apito inicial, o Leverkusen demonstrou determinação em explorar as vulnerabilidades do Bayern. O desafio para o time bávaro aumentou drasticamente quando perdeu seu capitão já no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Neuer foi expulso após deixar a área para tentar parar um avanço de Jeremie Frimpong. A decisão de Harm Osmers, árbitro da partida, de aplicar o cartão vermelho direto ao goleiro veterano, alterou radicalmente o curso do jogo.

“O cartão vermelho decidiu o jogo. Tentei dizer aos jogadores para terem confiança, que sempre conseguimos fazer isso. Depois disse algumas palavras a Dani [Peretz], para apenas jogar o jogo dele”

Impacto da expulsão de Neuer

A saída prematura de Neuer teve um efeito profundo no desempenho do Bayern. Sem sua presença em campo, a equipe precisou se reconfigurar rapidamente. O técnico Vincent Kompany optou por substituir Leroy Sané e colocar Daniel Peretz no gol, jogando o jovem goleiro em um cenário de intensa pressão. Apesar de seus esforços, Peretz não conseguiu defender a cabeçada de Nathan Tella, que balançou as redes após um cruzamento preciso de Álex Grimaldo aos 69 minutos.

Desempenho do Bayern na Copa da Alemanha

O Bayern de Munique, que ostenta o título de maior vencedor da Copa da Alemanha com 20 conquistas, não tem conseguido ultrapassar as quartas de final desde 2020. Naquele ano, a equipe venceu a competição derrotando o próprio Leverkusen na final. Esta eliminação precoce representa um revés significativo, interrompendo uma sequência invicta em competições nacionais até esta partida.

Reação dos jogadores

Após o confronto, Neuer lamentou a influência de sua expulsão no resultado final, reconhecendo que o cartão vermelho foi um ponto chave. Ele tentou encorajar seus colegas a manterem a moral elevada e aconselhou Daniel Peretz a focar em seu desempenho, mas a pressão acabou surtindo efeitos negativos sobre o time.

A eliminação precoce do Bayern de Munique nas oitavas de final levanta questões sobre seu futuro em competições de eliminação direta. Enquanto o clube continua dominando o Campeonato Alemão, precisará encontrar maneiras de lidar com desafios críticos em torneios do tipo mata-mata para recuperar seu prestígio em competições nacionais.