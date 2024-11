Nations League: confira agenda de jogos da 6ª rodada

A Nations League já retorna neste domingo com a 6ª rodada da competição, após uma 5ª rodada com muitas surpresas. Os jogos vão do dia 17, este domingo, até o dia 19, na terça-feira.

Confira a agenda completa, e saiba onde assistir aos jogos:

Agenda de jogos da Nations League

17/11

11h – Letônia x Armênia

11h – Macedônia do Norte x Ilhas Faroés

14h – Inglaterra x Irlanda

14h – Finlândia x Grécia

14h – Áustria x Eslovênia

14h – Noruega x Cazaquistão

16h45 – Israel x Bélgica

16h45 – Itália x França

18/11

16h45 – Croácia x Portugal

16h45 – Polônia x Escócia

16h45 – Sérvia x Dinamarca

16h45 – Espanha x Suiça

16h45 – Romênia x Chipre

16h45 – Bulgária x Bielorrússia

16h45 – Luxemburgo x Irlanda do Norte

16h45 – Liechtenstein x San Marino

19/11