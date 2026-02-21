Neste domingo, 22, o Nantes recebe o Le Havre no estádio La Beaujoire, prls 23ª rodada da Ligue 1. A bola rola a partir das 13h15 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes com realidades e momentos emocionais distintos na competição.

Nantes em queda livre

A situação do Nantes é alarmante. Ocupando a 17ª colocação na tabela, a equipe se encontra afundada na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos conquistados. A campanha de 3 vitórias, 5 empates e 14 derrotas reflete a dificuldade do time em competir nesta temporada. O momento atual é de crise absoluta: os Canários vêm de uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Jogando em casa, a cobrança da torcida será intensa por uma reação imediata, visto que cada ponto desperdiçado torna a permanência na elite do futebol francês uma missão cada vez mais improvável.

Le Havre busca tranquilidade

Do outro lado, o Le Havre chega para o confronto em uma situação consideravelmente mais confortável, embora a matemática ainda exija atenção. Ocupando a 13ª posição com 26 pontos, a equipe visitante ostenta uma campanha equilibrada para suas pretensões, somando 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Ao contrário do seu adversário, o clube mostrou poder de reação nas últimas cinco rodadas, conquistando duas vitórias importantes que ajudaram a manter uma distância segura da zona de perigo.

Onde assistir ao jogo

Para o torcedor que deseja acompanhar este duelo decisivo, a partida terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, o jogo será transmitido pela CazéTV.