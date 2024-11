Mourinho quer Cristiano Ronaldo no Fenerbahce, diz jornal

O treinador português José Mourinho, atualmente no Fenerbahce, da Turquia, pediu a contratação do compatriota Cristiano Ronaldo. A informação é do jornal espanhol As.

Segundo a publicação, o treinador conversou pessoalmente com o jogador, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, questionando sobre os planos futuros para a sua carreira. CR7 tem contrato com o clube saudita até 30 de junho de 2025.

Mourinho e Ronaldo formaram uma parceria vitoriosa no Real Madrid entre 2010 e 2013, conquistando os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

No entanto, questões financeiras podem ser um entrave significativo. Ronaldo detém atualmente um dos contratos mais valiosos do futebol, recebendo cerca de 222 milhões de euros anuais (R$ 1,3 bilhão).

O que levaria CR7 a considerar o Fener?

Uma mudança para o Fenerbahce, sob o comando de Mourinho, poderia oferecer a Ronaldo a oportunidade de se desafiar novamente em um cenário mais competitivo.

Ronaldo sempre demonstrou interesse por novos desafios e por deixar um legado em diferentes ligas. A decisão de buscar uma nova experiência no Fenerbahce pode ser influenciada por fatores pessoais e esportivos, além dos financeiros, destacando ainda mais o papel de Mourinho na decisão.

Aos 39 anos, ele está desde 2022 no Al-Nassr, sua terceira temporada. Ao todo, fez 85 jogos e 74 gols. Em recente entrevista, preferiu não estipular um prazo para o fim da carreira. Este ano ultrapassou a marca dos 900 gols como profissional.

