Franco Baresi é uma lenda do Milan, único clube que defendeu, entre 1977 e 1997. Chegou ao clube em 1974, aos 14 anos, e foi promovido ao elenco profissional pelo técnico Nils Liedholm. Aos 22 anos, assumiu a faixa de capitão que só tiraria com sua aposentadoria, após 719 partidas. Sua camisa 6 está aposentada no clube desde então.

Mazinho, do Brasil, e Baresi, da Itália, na finalíssima da Copa do Mundo de 1994, no Estádio Rose Bowl. Cafu do São Paulo x Baresi do Milan, final do Campeonato Mundial Interclubres de 1993. Romário, do Brasil e Baresi, da Itália durante o jogo entre Brasil 0 x 0 Itália, partida finalíssima da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Rose Bowl. Seleção italiana antes do jogo entre Argentina 1 x 1 Itália, placar da prorrogação da partida semifinal, da Copa do Mundo de Futebol de 1990, no Estádio San Paolo.Equipe: Zenga, Maldini, De Napoli, Ferri, Bergomi. Agachados: Baresi, Giannini, Donadoni, Schillaci, Vialli e De Agostini. Romário e Viola, do Brasil, com Pagliuca e Benarrivo, da Itália, na finalissima da Copa do Mundo, Estádio Rose Bowl. Franco Baresi, ex-zagueiro italiano. São Paulo14 setembro 2021 Franco Baresi ex jogador Milan seleção da Italia Foto Alexandre Battibugli VSP São Paulo14 setembro 2021 Franco Baresi ex jogador Milan seleção da Italia Foto Alexandre Battibugli VSP São Paulo14 setembro 2021 Franco Baresi ex jogador Milan seleção da Italia Foto Alexandre Battibugli VSP Cafu, do Brasil, entre Maldini e Baresi da Italia, em jogo pela final da Copa do Mundo de 1994, no estádio Rose Bowl. Baresi, da Itália, durante jogo entre Argentina 1 x 1 Itália, placar da prorrogação da partida semifinal, da Copa do Mundo de Futebol de 1990, no Estádio San Paolo. Veja também Tévez faz 42 anos: as fotos de Carlitos nos arquivos de PLACAR Reforma do Serra Dourada: veja imagens do projeto

Pelo Milan, Baresi conquistou três títulos da Champions League, e seis e troféus Serie A. Pela seleção italiana, foi reserva na conquista da Copa do Mundo de 1982 e em 1994 foi vice-campeão diante do Brasil. Na ocasião, jogou a partida dias depois de realizar uma artroscopia no joelho e marcou Romário de forma impecável no empate em 0 a 0. Acabaria perdendo um dos pênaltis na final, antes de Massaro e Roberto Baggio, no tetra brasileiro.

Baresi na PLACAR

Franco Baresi foi atração da edição dos 100 Maiores Jogadores de Todos os Tempos de PLACAR, lançada em março deste ano, e terminou na 30ª colocação.

O perfil do “professor da zaga” dizia o seguinte:

Tal qual seu eterno parceiro Maldini, Franco Baresi só defendeu as cores do Milan, além da Azzurra. Antes, chegou a fazer testes na Inter, mas apenas seu irmão, Giuseppe, foi aprovado no rival. A decepção o fez mais forte e Baresi se transformou no maestro da escola italiana de defensores. Jovem, viu do banco a Itália faturar o tri em 1982. Em 1994, machucou gravemente o joelho na primeira fase, mas, após passar por uma artroscopia, voltou a tempo de encarar o Brasil na final e fazer a melhor marcação da vida de Romário, segundo o próprio Baixinho. Nem mesmo o vice e a perda do pênalti diminuíram seu orgulho. “Foi minha partida mais bonita. Depois de tantos anos, revejo as cenas e penso: como foi possível?”, contou à PLACAR em 2021

Baresi concedeu entrevistas à PLACAR, a última delas em 2021, em visita a São Paulo, na qual relembrou seus duelos contra a seleção brasileira e também a derrota para o São Paulo na final do Mundial Interclubes de 1993.

“Assistir do banco à partida de 1982 foi uma experiência incrível. Eu era muito jovem e aquele Itália x Brasil foi uma bela surpresa. O Brasil era favorito, mas a Itália fez um grande jogo. E talvez o Brasil tenha nos subestimado um pouco”, avaliou Baresi, para quem a equipe do tetra em 1994 era superior. “Eram diferentes. O Brasil de 1982 talvez tivesse mais qualidade, mas a equipe de 1994 era muita sólida, mais forte…”

Sobre o São Paulo de Telê Santana, Baresi contou que a derrota no Japão foi “uma partida muito estranha e difícil”. ” O São Paulo era uma grande equipe, de talento e experiência, e infelizmente nós cometemos alguns erros que nos custaram à derrota”, afirmou, sobre a derrota por 3 a 2.

Maldini se despede do mestre

Seu eterno parceiro de zaga e pupilo, Paolo Maldini, fez uma das postagens mais bonitas em homenagem a Baresi:

Olá Franco