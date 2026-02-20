Neste sábado, 21, o Estádio Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, recebe um confronto decisivo pela 23ª rodada do Campeonato Português. O Moreirense enfrenta o Sporting às 15h (de Brasília), em um duelo que opõe a luta pelo título à disputa por vagas europeias.

Moreirense busca estabilidade em casa

Ocupando a 6ª colocação na tabela com 33 pontos, o Moreirense faz uma campanha sólida e sonha com uma vaga na próxima Conference League. A equipe soma 10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas na competição. No entanto, o time busca maior regularidade, tendo alternado resultados nos últimos cinco jogos (duas vitórias e três derrotas).

Vindo de um revés na última rodada, os donos da casa encaram a partida como uma oportunidade de ouro para somar pontos contra um gigante e solidificar sua candidatura no pelotão de frente, apostando na força de sua torcida para surpreender o vice-líder.

Sporting na caça ao título

Do outro lado, o Sporting vive um momento iluminado e segue firme na perseguição à liderança. Na 2ª posição com 55 pontos, os Leões ostentam uma campanha impressionante de 17 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. A equipe de Lisboa sabe que qualquer tropeço pode ser fatal em uma disputa tão acirrada pelo troféu.

A forma recente é avassaladora: são quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. Com um ataque eficiente e defesa sólida, o Sporting entra em campo como favorito, mas ciente de que a visita a Moreira de Cónegos é tradicionalmente complicada e exige concentração total.

Onde assistir e detalhes da partida

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, as opções de transmissão variam conforme a região: