Monaco x Nice: onde assistir, horário e escalações pelo Francês

Neste domingo, 5, o Monaco recebe o Nice no Stade Louis II para um confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 12h15 (de Brasília) para o clássico que coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na tabela: enquanto os donos da casa buscam se firmar no G-4, os visitantes lutam por regularidade.

Como chegam as equipes

O Monaco, comandado por Adi Hütter, entra em campo como favorito, ocupando a 4ª posição com 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas). A equipe busca a vitória em casa para se consolidar na zona de classificação para as competições europeias e não se distanciar dos líderes.

Por outro lado, o Nice, treinado por Franck Haise, ocupa a modesta 12ª posição com 7 pontos e uma campanha irregular de duas vitórias, um empate e três derrotas. Um triunfo no clássico fora de casa é crucial para o time ganhar confiança e se afastar da parte de baixo da tabela.

Prováveis escalações e desfalques

Ambas as equipes lidam com desfalques importantes. O Monaco enfrenta uma crise de lesões, com destaque para a ausência do lateral brasileiro Vanderson, que deve ficar afastado por várias semanas.

Nomes como Aleksandr Golovin e Denis Zakaria também são dúvidas. Pelo lado do Nice, Tanguy Ndombélé e Youssouf Ndayishimiye são baixas prováveis.

Provável escalação do Monaco: Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Eric Dier, Mohammed Salisu; Krépin Diatta, Mamadou Coulibaly, Jordan Teze, Ismail Jakobs; Maghnes Akliouche; Folarin Balogun e Ansu Fati.

Provável escalação do Nice: Yehvann Diouf; Jonathan Clauss, Juma Bah, Kojo Peprah Oppeng, Melvin Bard; Tom Louchet, Charles Vanhoutte, Morgan Sanson; Tiago Gouveia, Kevin Carlos e Jérémie Boga.

Onde assistir

A partida entre Monaco e Nice terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Ligue 1+, plataforma oficial da liga francesa, disponível para compra em diversos territórios globais. O jogo está marcado para este domingo, 5, às 12h15 (de Brasília).

