A abertura da 22ª rodada do Campeonato Francês 2025/26 coloca frente a frente realidades opostas nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. O Monaco recebe o Nantes no estádio Louis II, com a bola rolando a partir das 17h05 (horário de Brasília). Enquanto os mandantes buscam regularidade para sonhar com vagas europeias, os visitantes lutam desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

Monaco tenta encostar no pelotão de frente

O time do principado chega para o confronto ocupando a 10ª colocação na tabela, com 28 pontos. A campanha reflete a oscilação da equipe na temporada: são oito vitórias, quatro empates e nove derrotas. O desempenho recente reforça essa instabilidade, alternando resultados que impedem o clube de se conectar com os líderes da Ligue 1. Atualmente, o Monaco está a três pontos da zona de classificação para a Conference League.

Jogando em seus domínios, a vitória é fundamental não apenas para subir na classificação, mas para recuperar a confiança da torcida. Sem desfalques confirmados de última hora, a expectativa é que a equipe entre em campo com força máxima para impor seu ritmo de jogo contra um adversário tecnicamente inferior.

Nantes vive drama no Z-3

Do outro lado, a situação do Nantes é crítica. Na 17ª posição com apenas 14 pontos, a equipe está imersa na zona de rebaixamento e precisa urgentemente somar pontos para iniciar uma reação. A campanha de apenas três vitórias, cinco empates e 13 derrotas evidencia a fragilidade defensiva e a dificuldade em fechar os jogos.

O retrospecto recente é preocupante, com uma sequência de derrotas que minou a moral do elenco, apesar de uma vitória pontual sobre o Marseille no início de janeiro. Para o Nantes, cada rodada é tratada como uma final, e arrancar pontos fora de casa contra o Monaco seria vital para a sobrevivência na elite do futebol francês. A estratégia deve focar em explorar contra-ataques e possíveis erros defensivos dos donos da casa.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores que desejam acompanhar o embate, a partida terá transmissão confirmada para o Brasil. O jogo será exibido pela CazéTV, disponível no YouTube, Twitch e Samsung TV Plus. Internacionalmente, plataformas como beIN SPORTS e DAZN também detêm os direitos de transmissão.