Modric bate recorde que durava 60 anos no Real Madrid

No Real Madrid, poucos jogadores têm deixado um impacto tão profundo quanto Luka Modric. Desde que chegou ao clube em 2012, o meio-campista croata tornou-se uma peça essencial no elenco. Agora, aos 39 anos, continua a se destacar, quebrando recordes e adicionando conquistas ao seu currículo impressionante.

Publicidade

Neste ano, Modric alcançou um marco significativo ao participar de seu 547º jogo pelo time, superando Ferenc Puskás como o jogador mais idoso do clube em uma competição oficial. Este feito reflete não apenas sua durabilidade, mas também sua capacidade de permanecer competitivo em alto nível por mais de uma década.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Conquistas de Modric no Real Madrid

Luka Modric acumulou uma série de títulos vestindo o manto do Real Madrid. Em suas 13 temporadas com o clube, o croata ergueu 27 troféus, incluindo seis títulos da Champions League, um recorde entre os jogadores do time. Adicionalmente, ele conquistou cinco Mundiais de Clubes, cinco Supercopas da Europa e quatro títulos da La Liga.

A contribuição de Modric vai além dos troféus. Sua capacidade de controlar o jogo e sua visão estratégica são frequentemente elogiadas por treinadores e colegas. Um exemplo disso é a assistência para o gol de Vinicius Junior contra o Celta de Vigo, garantindo uma vitória crucial para a equipe.

Idade e desempenho: a história de Modric

Discussões sobre sua idade são comuns, mas Modric continua desempenhando um papel crucial no time. Aos 39 anos, sua experiência é um trunfo valioso para o Real Madrid, sendo utilizado tanto como titular quanto vindo do banco.

Publicidade

Modric já afirmou que não aprecia ser constantemente lembrado de sua idade, mas superar a marca de Puskás é motivo de orgulho para ele. Sua excelente condição física permite que continue competindo em alto nível e acumulando feitos, como suas 250 vitórias na La Liga.

O que dizem sobre Modric?

O técnico Carlo Ancelotti destaca frequentemente as habilidades e o caráter de Modric. Ancelotti o descreve como um jogador excepcional, que aporta calma e estabilidade ao time. Seus colegas de equipe também reconhecem sua importância, destacando suas assistências decisivas como um traço distintivo de sua qualidade técnica.

Fora de campo, Modric é conhecido por ser uma presença serena, ajudando a criar um ambiente positivo no time. Sua boa relação com os colegas e a confiança mútua são citadas como elementos que sustentam o sucesso do Real Madrid.

O futuro promissor de Modric

Mesmo sendo veterano no futebol, Modric olha para o futuro com confiança. Ele expressa repetidamente o desejo de continuar jogando no Real Madrid e de conquistar mais títulos. Sua dedicação ao esporte e ao clube inspira jovens jogadores que o têm como exemplo.

Além de sua contribuição em campo, Modric desempenha um papel na evolução de novos talentos, compartilhando sua vasta experiência. Ele possui potencial para continuar influenciando o futebol, possivelmente em cargos de embaixador do clube ou em funções técnicas no futuro.