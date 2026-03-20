O Milan recebe o Torino neste sábado, 21, às 14h (de Brasília), no Estádio San Siro. O confronto, válido pela 30ª rodada da Serie A italiana, é fundamental para as pretensões do clube mandante na disputa pelo título nacional.

Situação das equipes na tabela da Serie A

O Milan ocupa a vice-liderança da competição com 60 pontos conquistados. De acordo com os dados atuais da liga, a equipe busca reduzir a distância de oito pontos para a líder Internazionale, tornando a vitória em casa indispensável para manter o sonho do Scudetto vivo.

O Torino, por outro lado, chega para o duelo na 14ª posição, com 33 pontos. O clube de Turim foca em somar pontos como visitante para garantir permanência matemática na elite e estabilizar sua campanha no meio da tabela.

Análise técnica e o que esperar do confronto

Sob o comando de Massimiliano Allegri, o Milan deve explorar a velocidade de Rafael Leão para romper as linhas adversárias. A expectativa é de um time ofensivo que pressione desde os minutos iniciais no San Siro.

Já o Torino, treinado por Marco Baroni, tende a adotar uma estratégia reativa. A equipe visitante deve priorizar a solidez defensiva e buscar contra-ataques rápidos para surpreender a defesa rossonera e tentar levar pontos para Turim.

Onde assistir Milan x Torino ao vivo

A transmissão da partida para o Brasil será realizada com exclusividade pelas plataformas do Grupo Disney. Os torcedores podem acompanhar o jogo através dos seguintes canais: