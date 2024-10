Milan e Inter fecham acordo para novo estádio

Inter de Milão e Milan fecharam um acordo para a construção de um novo estádio próximo ao San Siro, sem a necessidade de reformar ou alterar a estrutura da atual casa de ambos os clubes. A informação foi anunciada pela Prefeitura de Milão, após um encontro entre representantes dos times e autoridades locais.

Na reunião, estavam presentes Giuseppe Sala, prefeito de Milão, além de Emanuela Carpani, superintendente, e os ministros Alessandro Giuli (Cultura) e Andrea Abodi (Esporte). O foco do encontro foi discutir alternativas para o uso do San Siro e para o desenvolvimento da região.

Assim, os clubes sugeriram a iniciativa de construir uma nova arena. A ideia é que Milan e Inter invistam na aquisição de um terreno próximo ao tradicional estádio da cidade.

Por que um novo estádio é necessário?

O San Siro, inaugurado em 1926 e com capacidade para 80 mil pessoas, é uma estrutura histórica. No entanto, problemas de infraestrutura e segurança têm gerado preocupações.

Nesse sentido, a Uefa decidiu não realizar a final da Champions League de 2027 no San Siro, devido à falta de garantias. Esse fator pesou negativamente para a cidade, que conta com dois dos maiores times da Itália.

Em 2022, Milan e Inter chegaram a anunciar a intenção de construir uma nova arena no mesmo local do San Siro, que incluía a demolição da estrutura antiga. No entanto, em agosto de 2023, a comissão regional do Patrimônio Cultural da Lombardia vetou qualquer modificação ou demolição na estrutura.

Isso levou os clubes a reconsiderarem os planos, optando por buscar uma nova área nas proximidades para o projeto. Assim, a partir de agora, o desafio é viabilizar a construção da nova arena enquanto se avaliam as possibilidades para o futuro do histórico estádio.