Em situações opostas na tabela, Metz e Lyon se enfrentam neste domingo, 25, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. O duelo acontece no Estádio Saint-Symphorien, às 13h (horário de Brasília), colocando frente a frente o lanterna da competição e um forte candidato à vaga na próxima Champions League.

Metz em situação crítica

A temporada do time da casa é dramática. Ocupando a 18ª e última colocação na Ligue 1, o Metz soma apenas 12 pontos em 18 partidas disputadas. A campanha de três vitórias, três empates e 12 derrotas reflete as dificuldades defensivas e de criação da equipe, que luta desesperadamente para evitar o rebaixamento.

O retrospecto recente não inspira confiança: nos últimos cinco jogos, o clube amargou quatro derrotas e conquistou apenas um empate. Jogando em seus domínios, a pressão da torcida será imensa por um resultado positivo que possa iniciar uma reação no segundo turno e manter vivas as esperanças de permanência na elite.

Lyon focado no G-4

Do outro lado, o Lyon chega com moral elevada e objetivos ambiciosos. Na 4ª posição com 33 pontos, a equipe visitante consolidou-se na briga direta pelas primeiras colocações. Com uma campanha sólida de 10 vitórias, três empates e cinco derrotas, o time demonstra consistência tática e bom poder ofensivo.

A forma recente do Lyon é positiva, registrando quatro vitórias nas últimas cinco partidas. O confronto contra o lanterna é visto como uma oportunidade essencial para somar três pontos e pressionar os líderes do campeonato, embora a comissão técnica pregue cautela para evitar surpresas contra um adversário que joga pela sobrevivência.

Onde assistir a Metz x Lyon

Para os torcedores que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão no Brasil pela CazéTV (disponível gratuitamente no YouTube e Twitch, além de plataformas como Samsung TV Plus e Prime Video). Opções internacionais incluem o serviço de streaming oficial Ligue 1+ e o canal beIN Sports.