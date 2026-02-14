Neste domingo, 15, o clima será de decisão no Estádio Saint-Symphorien. Em um confronto pela 22ª rodada do Campeonato Francês, o Metz recebe o Auxerre às 13h15 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam ponto a ponto para escapar da zona de rebaixamento.
Expectativa para o confronto decisivo
O embate é tratado como crucial na luta contra a degola na Ligue 1. Com ambas as equipes atravessando sequências negativas e sem vitórias recentes, a pressão por resultados é imensa. O Metz, lanterna, jogando em casa, carrega a responsabilidade de reverter uma série de oito jogos sem triunfos. Já para o Auxerre, está em uma sequência tão ruim quanto, ocupando a 16ª posição, primeira da zonda de rebaicamento.
Onde assistir a Metz x Auxerre
Para quem deseja acompanhar essa batalha pela permanência na elite francesa, a partida terá transmissão oficial para o Brasil através da CazéTV no YouTube.