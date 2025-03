Memphis é convocado pela Holanda antes de final do Paulistão

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi confirmado nesta sexta-feira, 14, como um dos 24 nomes chamados pelo técnico Ronald Koeman para a seleção holandesa que disputará dois confrontos contra a Espanha nos próximos dias 20 e 23 de março, em Roterdã e Valência, respectivamente, válidos pelas quartas de final da Nations League.

O nome do atleta já estava na lista dos pré-convocados desde o último dia 28 de fevereiro.

Recentemente, Koeman esteve no Brasil para acompanhar de perto o desempenho do camisa 10 corintiano. O treinador assistiu às partidas contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, e contra o Universidad Central, pela pré-Libertadores. Depois visitou o centro de treinamento do Timão a convite do clube.

A última vez que Memphis defendeu a seleção holandesa foi na Eurocopa 2024, onde disputou todos os seis jogos, marcando um gol e dando uma assistência. Com 98 partidas pela Laranja Mecânica, ele soma 46 gols e 32 assistências, estando a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro da história da seleção, ultrapassando Robin van Persie, que tem 50 gols.

As finais do Paulistão estão programadas para os dias 16 e 27. Com isso, o atacante não perderá nenhuma das duas decisões, mas chegará para o confronto decisivo, na Neo Química Arena, quatro dias depois de jogar e longa viagem para a Europa.

Desde sua chegada ao Corinthians, em setembro de 2024, o atacante disputou 28 partidas, marcando nove gols e distribuindo dez assistências.

Nesta temporada, porém, passou a sofrer com críticas pelo desempenho aquém, além de privilégios contratuais – o principal deles que tirou a camisa 10 do meia Rodrigo Garro. São só dois gols em 14 jogos, além de seis assistências.

