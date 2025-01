Mbappé supera fase de adaptação e já é o maior artilheiro de 2025

Não demorou para que Kylian Mbappé justificasse o investimento e a badalação por sua chegada ao Real Madrid. Após um breve período de adaptação e atuações contestadas, o astro francês reencontrou o caminho das redes e já é o maior artilheiro entre as grandes ligas europeias.

Publicidade

Mbappé marcou os três gols do triunfo por 3 a 0 sobre o Valladolid que deixou o Real Madrid com folga na liderança de LaLiga (confira a classificação). Com isso, o camisa 9 chegou a 22 gols em 32 jogos, a melhor marca entre as cinco maiores ligas da Europa.

Com oito gols nos últimos cinco jogos, Mbappé é o maior artilheiro de 2025, à frente de Phil Foden, do City, (6 gols), Robert Lewandowski, do Barcelona (5) e Erling Haaland, City, (5), de acordo com levantamento do site Trivela.

Publicidade

Em La Liga, Mbappé tem 15 gols e é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Lewandowski, que fez 16. O maior artilheiro entre as cinco grandes ligas europeias é Mohamed Salah, do Liverpool, com 19 gols.

Mbappé ainda pode superar a marca estabelecida por Cristiano Ronaldo em sua primeira temporada pelo Real Madrid, em 2009/2010. Na ocasião, o português marcou 32 gols em 35 jogos.

Embalado para a Champions

Em busca de seu 16º título da Liga dos Campeões e com Mbappé, Vini Jr. Bellingham e companhia cada vez mais entrosados, o Real Madrid pode garantir sua vaga direta nas oitavas de final, terminando entre os oito melhores da fase de grupos. Para isso, precisará vencer o Brest, fora de casa, na última rodada e ainda torcer por tropeços dos adversários.

Publicidade

Atualmente, o gigante espanhol é o 16º colocado com 12 pontos. O Liverpool é o líder com 21. Real Madrid e Brest se enfrentam na próxima quarta-feira, 29, às 17h (de Brasília), no Stade du Roudourou em Guingamp.