Mbappé promete retomada e dispara: “vou ter sucesso aqui”

Kylian Mbappé está atualmente em um período de adaptação no Real Madrid. O atacante francês reconheceu que não começou a temporada como esperava, mas está determinado a buscar títulos até o final do ano. Em uma entrevista recente à emissora francesa “Canal +”, Mbappé destacou sua determinação para melhorar seu desempenho na segunda metade da temporada.

Embora as expectativas iniciais não tenham sido totalmente atendidas, o clube merengue mantém a esperança de sucesso na temporada. Mbappé confia em seu potencial e declarou: “Vou ter sucesso aqui”, revelando seu compromisso com atuações superiores nos próximos meses.

– Não foi o melhor começo de temporada, mas estamos nos preparando para os troféus, que é o que vai contar. Não estivemos à altura de nossas expectativas, mas no Real Madrid esperamos com impaciência a segunda parte da temporada. Aí é quando seremos julgados

Desempenho na Temporada e Conquista da Supercopa da UEFA

Desde sua estreia pelo Real Madrid, Mbappé conquistou a Supercopa da UEFA, marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta. Na La Liga, o time está em segundo lugar, com o Barcelona ligeiramente à frente por dois pontos. Contudo, na Champions League, o Real ainda busca uma campanha mais sólida, estando no limite para a classificação aos playoffs.

A recuperação na competição europeia depende do próximo jogo contra a Atalanta, na sexta rodada. Recentemente, o Real Madrid deu sinais de recuperação com uma vitória por 3 a 0 sobre o Girona, com Mbappé contribuindo para o placar.

Razões de Mbappé para Ficar no PSG

Mbappé compartilhou detalhes sobre sua saída problemática do Paris Saint-Germain (PSG), revelando que considerou ir para o Real Madrid antes, mas decidiu ficar para proteger a carreira de seu irmão, Ethan, recém-promovido ao time profissional do PSG.

Hoje com 17 anos, Ethan se transferiu para o Lille após a saída de Mbappé do PSG. Mbappé destacou a importância de apoiar seu irmão, ainda que isso significasse adiar seu sonho de jogar no Real Madrid. Para ele, a família foi prioridade.

Impactos de sua Saída e Laços com o PSG

Refletindo sobre sua trajetória no PSG, Mbappé reconheceu que a comunicação com os torcedores poderia ter sido melhor, gerando tensões em seus últimos meses no clube. Apesar dos desafios, ele mantém um carinho especial pelo PSG.

Embora siga acompanhando o clube francês, Mbappé deixou claro seu objetivo de conquistar a Champions League pelo Real Madrid. Com bom humor, afirmou que, no momento, não torcerá pelo PSG na competição, já que seu objetivo é levantar o troféu.

Perspectivas Futuras para Mbappé

O futuro de Kylian Mbappé no Real Madrid está repleto de desafios e comprometimento. Melhorar seu desempenho é crucial para alcançar suas metas na temporada. Nos próximos meses, ele enfrentará testes não apenas de suas habilidades em campo, mas também de sua resiliência e liderança.

Com foco em superar adversidades e conquistar troféus, Mbappé busca se estabelecer como figura central no time merengue. A busca pela excelência no futebol é a força que continua a direcionar sua carreira nesta nova fase.