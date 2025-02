Deschamps abre o jogo sobre presença de Mbappé na Seleção

Didier Deschamps tem sido uma figura central no futebol internacional, especialmente no comando da seleção francesa. Desde que assumiu a equipe em 2012, ele ajudou a França a alcançar alturas notáveis, incluindo a vitória na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Sua gestão tem sido marcada por um equilíbrio entre experiência e juventude, buscando sempre manter a França como uma potência no cenário mundial do futebol.

Publicidade

Recentemente, Deschamps confirmou que continuará como técnico da seleção até a Copa do Mundo de 2026, quando espera encerrar sua passagem após 14 anos à frente da equipe. Durante este período, não apenas consolidou um time vencedor, mas também enfrentou desafios como lesões de jogadores-chave e questões extracampo que eventualmente afetaram as convocações.

Damien MEYER / AFP

Qual o papel de Mbappé na atual seleção da França?

Kylian Mbappé, um dos nomes mais proeminentes no futebol contemporâneo, tem sido peça fundamental para a seleção francesa. No entanto, em 2024, ele não foi convocado em duas ocasiões consecutivas por Deschamps, gerando especulações sobre os motivos dessa decisão. Deschamps, em entrevista ao L’Equipe, garantiu que Mbappé retornará, assumindo ser uma escolha pensada baseada no momento do jogador e nas necessidades da equipe.

Publicidade

– Claro que estará (na lista). Por que não seria? Mas ele será convocado, se nada acontecer com ele até lá. Tem um grande apego à seleção francesa, mesmo tendo passado por um período pessoal difícil. Ele recuperou a forma física e isso transparece no seu jogo e também na sua cabeça.

Mbappé vem se destacando no Real Madrid, onde suas performances têm sido notáveis. Na temporada atual, ele já marcou vários gols e contribuiu significativamente para a boa performance de seu clube tanto no campeonato doméstico quanto na Liga dos Campeões. Estas atuações reforçam sua importância e contribuem para ele ser uma presença quase indispensável na convocação nacional.

Desafios dentro e fora de campo

Deschamps não apenas gerencia o talento dentro de campo, mas também precisa lidar com desafios externos, como questões legais e pressões da mídia sobre seus jogadores. No caso de Mbappé, surgiram especulações de problemas fora de campo que poderiam ter influenciado sua ausência na seleção. Deschamps, contudo, optou por não divulgar detalhes, demonstrando discrição e proteção para com seus jogadores.

Publicidade

Além disso, Deschamps precisa manter a seleção francesa competitiva em um cenário global em rápida evolução. Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a França ainda luta para assegurar sua vaga, destacando a necessidade de bons resultados nas próximas Datas FIFA.

Legado de Deschamps no futebol francês

A trajetória de Didier Deschamps na seleção francesa é marcada por conquistas e resiliência. Ele não só guiou seu time a vitórias memoráveis, mas também enfrentou derrotas com a mesma determinação e compromisso. O técnico já manifestou que sua saída será após o próximo mundial, independentemente dos resultados, destacando seu compromisso em seguir contribuindo para o sucesso continuado da seleção.

Deschamps, que também foi campeão do mundo como jogador em 1998, junta-se a um seleto grupo de técnicos que venceram a Copa do Mundo tanto como jogadores quanto como treinadores. Seu legado na seleção é inegável, influenciando não só sua geração mas também futuras, solidificando seu lugar entre os grandes do futebol.

Expectativas para o futuro da seleção francesa

Com o anúncio da saída de Deschamps após a Copa de 2026, a busca por um sucessor que mantenha a França no topo do futebol mundial já começou. A expectativa é de que o próximo treinador continue a filosofia de unificar talentos emergentes com a experiência adquirida nos últimos anos.

Como a Copa do Mundo se aproxima, as expectativas estão altíssimas e toda a nação torce para que a transição de liderança na seleção seja suave, garantindo que a França continue sendo uma das forças dominantes do futebol internacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.