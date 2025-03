Mbappé e Bellingham em campo: Real Madrid busca vitória contra Villarreal na La Liga

Após uma emocionante classificação na Champions League, o Real Madrid volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. No próximo sábado, 15 de março, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará o Villarreal no Estadio de la Ceramica. O jogo, que promete ser um dos destaques da rodada, será transmitido exclusivamente pela Disney.

O Real Madrid ocupa atualmente a segunda posição na tabela de LaLiga, com 57 pontos, empatado com o líder Barcelona, mas com um jogo a mais. O Villarreal, por sua vez, está na quinta colocação, com 44 pontos, e busca se aproximar do G4, liderado pelo Athletic Bilbao.

Qual será a escalação do Real Madrid contra o Villarreal?

Com a pausa para a Data Fifa se aproximando, Carlo Ancelotti deve escalar o que tem de melhor para o confronto contra o Villarreal. Entre os jogadores esperados em campo estão Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé e Bellingham. No entanto, há a possibilidade de Valverde ser poupado devido a uma recente sequência de jogos intensos.

Ferland Mendy é uma baixa confirmada após se lesionar contra o Atlético de Madrid. Outros desfalques incluem Éder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos e Jesús Vallejo, todos afastados por lesão. A provável escalação do Real Madrid é: Courtois; Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger e Fran García; Camavinga, Tchouaméni e Bellingham; Rodrygo, Vini Jr e Mbappé.

Como assistir ao jogo entre Villarreal e Real Madrid?

O confronto entre Villarreal e Real Madrid, válido pela 28ª rodada de LaLiga, acontecerá no dia 15 de março, às 14h30 (horário de Brasília), no Estadio de la Ceramica. Os fãs poderão acompanhar a partida ao vivo através da transmissão exclusiva da Disney.

Qual é o desempenho recente e os próximos desafios do Real Madrid?

O Real Madrid vem de uma classificação dramática nos pênaltis contra o Atlético de Madrid na Champions League, após uma derrota no tempo normal. A equipe busca manter o ritmo para continuar na perseguição ao Barcelona no campeonato nacional.

Nos últimos jogos, o Real Madrid venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 em LaLiga e superou o Atlético de Madrid nas oitavas da Champions League. Os próximos desafios incluem partidas contra Leganés, Real Sociedad e Valencia, além de um confronto decisivo contra o Arsenal na Champions League.

Qual é a classificação e as conquistas do Real Madrid em 2025?

Atualmente, o Real Madrid é o segundo colocado em LaLiga, com 57 pontos em 27 jogos. Na Champions League, a equipe está classificada para as quartas de final, onde enfrentará o Arsenal. Além disso, o clube está na semifinal da Copa do Rei contra a Real Sociedad.

O Real Madrid também conquistou a Copa Intercontinental e a Supercopa da Europa, além de ter sido vice-campeão da Supercopa da Espanha. Esses resultados refletem a força e a competitividade da equipe na temporada de 2025.

