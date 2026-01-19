Kylian Mbappé concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, em tentou abafar a crise que vive o Real Madrid. O atacante francês negou qualquer situação com Xabi Alonso e saiu em defesa de Vini Jr, amplamente vaiado no último jogo por La Liga, no Bernabéu.

“Eu entendo a torcida. Antes de ser jogador, eu também vaiava quando não estava contente. É a única forma que eles tem de mostrar algo. Não gostei que alguns fossem mais vaiados que outros. A culpa é de toda a equipe”, disse Mbappé.

O atacante ainda comentou a situação envolvendo Vini Jr. O brasileiro foi o jogador mais vaiado pela torcida na vitória por 2 a 0 contra o Levante, em primeiro triunfo da equipe desde a saída de Xabi Alonso e sob o comando de Arbeloa.

“Não é culpa do Vinicius se não jogamos como costumamos jogar. A responsabilidade é de todo o elenco. Os torcedores não podem escolher um jogador para vaiar sozinho. O Vini é um ser humano. É normal que isso o afete. Temos que protegê-lo melhor. Eu também. Ele nunca estará sozinho no Real Madrid”, completou.

Crise e saída de Xabi Alonso

Mbappé também foi questionado sobre a relação com Xabi Alonso e o trabalho do técnico espanhol no Real Madrid. O francês negou qualquer problema com o antigo treinador e defendeu o projeto.

“Dizer que Xabi não triunfou no Madrid não é verdade. Ele saiu antes dos títulos serem decididos. Vai ser um grande treinador. Tenho uma relação espetacular com ele e desejo o melhor. Falei com ele quando soube da notícia. Quis apoiá-lo. Não cabe a mim dizer se é justo ou injusto. O futebol é assim”, disse.